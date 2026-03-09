Querétaro se mantiene como el estado con la mejor calidad laboral del país

Durante el año pasado, el deterioro del mercado laboral se observó a nivel nacional, cuyo estancamiento estructural se profundizó con mayor fuerza en algunos estados del sur-sureste del país.

En este contexto, surge la interrogante de cuáles fueron las entidades federativas del territorio mexicano con mejor y peor calidad laboral.

De acuerdo con el Índice de calidad y competencia de la ocupación estatal (ICCOE), que realiza El Economista desde el 2019, Querétaro y Chihuahua lograron ser los únicos estados en semáforo verde en el cuarto trimestre del 2025, es decir, con un nivel alto.

Estos territorios obtuvieron 80.1 puntos de 100 posibles, cada uno, es decir, empataron. Sin embargo, sobresale Querétaro, ya que desde el tercer trimestre del 2024 se ubica en la cima, esto derivado de su constancia en el mercado laboral.

Así, el estado del Bajío, que destaca por su crecimiento en las industrias automotriz y aeronáutica, consiguió nuevamente la primera posición por presentar los indicadores más bajos en la mayoría de las ocho tasas complementarias que considera el ICCOE.

Por ejemplo, obtuvo la tasa de presión general más baja del país, de 2.97% de la población económicamente activa (PEA); ésta incluye además de los desocupados, a los ocupados que buscan empleo.

También obtuvo el nivel más bajo en la tasa de subocupación, de 1.15% de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite.

Otros resultados sobresalientes de Querétaro fueron en la tasa de ocupación parcial y desocupación 1 (la cuarta menor con 6.32% de la PEA) y, la tasa de informalidad laboral 1 (la sexta con 40.70%). La primera considera a la población desocupada y la ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana.

Mientras la de informalidad incluye a los ocupados que son laboralmente vulnerables y a micronegocios no registrados, agricultura de subsistencia y trabajadores sin seguridad social en unidades económicas registradas.

Su “peor” resultado se dio en la tasa de condiciones críticas de ocupación, en el lugar 17 con 34.03% de sus ocupados; incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.

Empate

En tanto, Chihuahua, también en primer lugar en el ICCOE, presentó la menor tasa de ocupación en el sector informal 1 en el país, de 16.73% de los ocupados en el último trimestre del año pasado.

Este indicador representa a la población ocupada que trabaja para una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar.

Además, obtuvo la tercera tasa más baja en informalidad laboral, con 36.19% de la población ocupada; su talón de Aquiles fue la tasa de presión general, con 5.63% de la PEA (posición 17).

Semáforo amarillo

En la tercera posición del ICCOE también hubo un empate con 78.5 puntos: Aguascalientes y Baja California, los cuales encabezan el semáforo amarillo, que es el nivel medio alto del índice.

Los otros actores en este nivel fueron Colima, Nuevo León, Jalisco, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México y Quintana Roo. Se observa que las primeras posiciones las ocupan estados del norte y del Bajío, beneficiados en gran medida por el impacto del nearshoring.

Lo anterior, pese a la coyuntura arancelaria, pues cabe recordar que la relocalización de las cadenas de producción se debe principalmente a la proximidad geográfica con Estados Unidos y a la base industrial establecida en algunas ciudades de estas regiones.

Los de abajo

En semáforo naranja, que es el nivel medio bajo, se ubicaron 15 entidades, destacando Durango, Morelos, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Guanajuato y Ciudad de México.

Por su parte, se estacionaron en semáforo rojo (nivel bajo -con la peor calidad del trabajo en México) los estados de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Tabasco, lo cual se interpreta que sigue existiendo una brecha regional en el mercado laboral del país.

El objetivo del ICCOE es saber cómo se encuentran las 32 entidades federativas del país en materia laboral, principalmente en acceso al trabajo, y a su vez, realizar un ranking que pusiera a competir a los gobiernos locales