YPF ve fortalecimiento empresarial en medio de la guerra

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, estuvo este lunes en El Cronista Stream, donde explicó por qué es buen momento para Argentina pese a la guerra y qué va a pasar con el precio de la gasolina.

Si bien aclaró que es el largo plazo lo que hay que mirar, planteó que “hay una guerra en este momento que está generando una volatilidad en el precio de petróleo muy grande” y aún así cree “que es un buen momento” para Argentina.

“Siempre es un buen momento y los proyectos no se paran porque haya una guerra o haya algún efecto, como yo lo llamo ‘ruido’, que en una guerra no es decir ruido porque estamos hablando de algo que es muy serio", indicó. Y agregó: “Estamos hablando de proyectos al 2050, así que van a ocurrir muchas cosas hasta ese momento. El mundo necesita energía y siempre vas a necesitar energía, así que yo creo que hay que mirar con largo plazo. Creo que lo que ha mostrado la guerra de los últimos años es que tiene que existir una seguridad energética porque antes se hacían acuerdos con un solo país y no se puede, porque los países al estar invertidos solamente en un lugar pueden tener cimbronazos".

Marín indicó que Argentina es un país que está alejado, en “una zona de no conflicto” sin guerras, y que es “un gran abastecedor”.

“De ese punto de vista todo lo que ha ocurrido en el mundo en el último tiempo ha sido muy importante para todos los proyectos nuestros, hablando de YPF en particular y Argentina en especial. Lo ha ayudado a que nos vean como una zona para abastecimiento”, aseguró. E insistió: “Nos ven como una zona de no conflicto, que tenemos un proyecto extremadamente robusto y que va a ser muy importante para el abastecimiento de esa parte de energía al mundo".

Consultado sobre si esto puede llevar a mayores inversiones de YPF en Vaca Muerta, con los nuevos precios del petróleo, Marín aseguró que “no va a aumentar la inversión de YPF en el año porque estamos topeados por la infraestructura”.

“Nosotros nos habíamos preparado para precios bajos de petróleo, no para precios altos. Por precio alto no podemos ir más. No va a haber cambios, YPF va a estar en una inversión, como lo dijimos el otro día con los inversores, alrededor de los 6,000 millones de dólares, que es un número altísimo, y nos vamos a mantener en esos valores", estimó.

¿Qué va a pasar con el precio de la gasolina?

Consultado sobre el impacto de la guerra en el precio de los combustibles, el CEO recordó el “compromiso honesto” de la empresa con los consumidores.

“Nosotros no trasladamos... los precios los hacemos con una fórmula matemática que la llamamos moving average. No te voy a decir cuántos días usamos porque eso es darle información a la competencia", aclaró.

“Pero lo que hacemos es una forma en la cual, teniendo en cuenta nuestra estructura de costos de cómo compramos petróleo, no trasladar picos y valles o incertidumbre o volatilidades al precio en forma inmediata. ¿Por qué? Porque así como fíjate que ayer se hablaba de 120, hoy está 101.48″, aseguró.

“Y aparte tenemos en cuenta cómo nos impacta a nosotros en nuestras compras, porque el petróleo para todos se exporta o se compra nunca con un valor spot. Spot significa: en el momento”.