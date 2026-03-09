Choque petrolero incrementaría inflación y afectaría crecimiento: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que un aumento de 10% en el precio del petróleo, que se mantenga la mayor parte del año, puede generar un incremento de 40 puntos base (0.4%) en la inflación mundial.

Agregó que estas mismas condiciones hipotéticas en el precio del petróleo conducen a moderar el crecimiento de la economía global y restan entre 0.1 y 0.2% puntos al PIB.

Actualmente, la estimación del FMI para el PIB mundial se encuentra en 3.3%, pero en abril presentará una actualización de expectativas que según la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, incluirá un minucioso análisis sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente en la actividad económica mundial.

Al participar en un simposio organizado por el Ministerio de finanzas de Japón, comentó que la economía mundial lidia con un choque tras otro desde hace poco más de seis años. “Profundas corrientes de cambio en tecnología, demografía, geopolítica, comercio y clima”.

Habló entonces del nuevo conflicto en Medio Oriente, con su impacto en el precio de energéticos por el daño que han sufrido instalaciones de petróleo y gas, y sugirió a las autoridades centrarse en lo que pueden controlar.

“Mi recomendación para las autoridades económicas de los 191 países miembros, como México, es que piensen en lo impensable y se preparen para enfrentarlo”, señaló.

El aumento reciente del precio del petróleo supera el choque de referencia de 10% que utiliza el FMI en sus simulaciones, sin embargo, la relación utilizada por la directora Georgieva ayuda a estimar el tipo de presiones que pueden presentarse si sigue intensificándose.

Impacto gradual

El equipo de investigación del FMI ha estudiado por mucho tiempo el impacto de los choques de precios de energía en la inflación.

El documento de trabajo más reciente, titulado The energy origins of the global inflation surge explica la experiencia de 30 países entre el 2021 y el 2022, para demostrar que “los choques de precios de energéticos tienen un traspaso significativo a la inflación, en múltiples sectores productivos”.

En dicho paper, los investigadores y autores Jorge A. Alvarez y Thomas Kroen explican que el encarecimiento del precio del petróleo suele tener efectos diferenciados en la inflación global, porque la energía es un insumo relevante en prácticamente todas las cadenas productivas.

Agregaron que los choques energéticos se transmiten gradualmente desde los costos de combustibles, al elevarse los precios del transporte, manufactura y servicios, presionando en conjunto la inflación de forma más amplia.

La directora Georgieva dijo que en los seis años y medio que lleva al frente del organismo, se ha presentado el Covid 19; cuatro años de guerra en Ucrania; una crisis del costo de la vida y mucho más.

“El hecho de que el crecimiento mundial se haya mantenido bastante bien en ese lapso, habla de una resiliencia notable. Pero los choques siguen llegando”, enfatizó.