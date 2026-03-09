Perú perdió atractivo para la inversión minera

A pesar de los intentos del Estado peruano por destrabar las inversiones mineras en el país, la percepción entre los inversionistas en el mundo es que el país resulta cada vez menos atractivo para desarrollar la minería, a juzgar por los resultados de la Encuesta Anual de Compañías Mineras 2025, que realizó el Instituto Fraser, de Canadá.

Según los resultados de ese estudio, que revisó Gestión, en el Indice de Atractivo a la Inversión en Minería, Perú ocupó el puesto 41 de los 68 países evaluados, lo cual significa que retrocedió un escalón, con respecto a los resultados del 2024, en que se había posicionado en el puesto 40 de 82 países. Vale recordar que la caída más fuerte en la encuesta del Instituto Fraser la registró Perú en el 2023, cuando retrocedió 25 posiciones y se ubicó en el puesto 59 de 86 países encuestados ese año, respecto al puesto 34 de 62 países del 2022.

En comparación con otras economías de Latinoamérica, Perú fue superado -en puestos y puntajes- por Brasil, Chile y México. Si se compara con las seis ciudades de Argentina que se evalúan por separado, nuestro país también es superado por San Juan y Santa Cruz. En 2024, la situación era otra. Perú solo estaba debajo de San Juan (Argentina) y Chile.

Más allá de los números, el reporte de Fraser cita como ejemplo declaraciones del gerente de una compañía minera que reclama que, si bien el Gobierno de Perú había aprobado su licencia para operar, el Estado carecía de medios para hacer cumplir los derechos de propiedad de la empresa sobre la zona donde planeaba realizar inversiones. Además de la medición del atractivo para la inversión minera, la encuesta de Fraser también incluye el Indice de Percepción de la Política del país. En este, Perú recuperó posición, al ubicarse en el puesto 42 de 68 países el 2025, frente al puesto 47 de 82 países que registró el 2024.

Sin embargo, en el Índice de Mejores Prácticas y Potencial Minero, Perú retrocedió tres posiciones en el ranking.