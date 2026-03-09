Preocupa a Alemania alza de los precios de la energía

Friedrich Merz, canciller de Alemania, dijo estar “preocupado” por el aumento de los costos energéticos, ya que la guerra en Medio Oriente ha provocado un alza vertiginosa de los precios del petróleo y una caída de las acciones.

“Sabemos que esto podría tener un impacto en la economía alemana”, dijo Merz después de que los precios del petróleo superaran ayer los 100 dólares por barril por primera vez desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en el 2022.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), ha restado importancia al aumento de los precios, un tema políticamente delicado en EU, calificándolo de “pequeño precio a pagar” por eliminar lo que él denomina la amenaza del programa nuclear iraní.

Merz reiteró sus duras críticas a Irán, al que calificó de “centro del terrorismo internacional”, y expresó su apoyo a la guerra de EU e Israel contra la República Islámica, en la que Berlín no participa.

Volvió a pedir un cambio rápido de gobierno en Irán, afirmando que “cuanto antes termine el régimen de los mulás, antes terminará esta guerra.

“Depende exclusivamente de este régimen y de la llamada Guardia Revolucionaria poner fin a las hostilidades”, afirmó. “Hasta que eso ocurra, supongo que Israel y EU continuarán defendiéndose contra este régimen”.

Ante las dudas sobre la duración y los objetivos de la guerra, Merz añadió que “la amenaza que representa este régimen se extiende mucho más allá del país y la región”.