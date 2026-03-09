Encuesta de la Fed de NY revela calma en las expectativas de inflación en febrero

En lo que probablemente sea la calma antes de la tormenta, las expectativas de inflación de los estadounidenses apenas variaron en febrero, en medio de opiniones encontradas sobre la situación del mercado laboral y las finanzas actuales y futuras.

El Banco de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York afirmó, en su última Encuesta sobre las expectativas de los consumidores, que el nivel de inflación previsto para dentro de un año descendió de 3.1% en enero a 3.0%, y el nivel de inflación previsto para dentro de tres y cinco años se mantuvo estable en 3.0 por ciento.

La encuesta se realizó entre el 2 y el 28 de febrero, por lo que no refleja la reacción del público ante el aumento de los precios del petróleo, consecuencia de la guerra del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán, que ha perturbado el suministro energético mundial.

Es casi seguro que los enormes aumentos observados hasta ahora en los precios de la energía impulsarán los ya elevados niveles de inflación general y es muy probable que empujen al público hacia una visión menos benigna de las perspectivas de presión sobre los precios en los próximos años.

Esto supondría un entorno difícil para la Fed, que lleva tiempo luchando contra los altos niveles de inflación y la lentitud con la que las presiones sobre los precios retroceden hasta 2.0 por ciento.

Los responsables coinciden en que las previsiones sobre la evolución de las presiones sobre los precios ejercen una fuerte influencia sobre su situación actual, por lo que, si la crisis del petróleo genera expectativas de mayores presiones sobre los precios, podría complicar los esfuerzos por volver a situar la inflación en el objetivo.

La encuesta también reveló una relativa calma en el frente del empleo. Los encuestados afirmaron el mes pasado que prevén una tasa de desempleo más baja en el futuro y menos posibilidades de perder el empleo en comparación con enero.