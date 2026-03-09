Wall Street confía en una resolución de la guerra

Las acciones de Wall Street se recuperaron de una fuerte caída para cerrar al alza el lunes, anotando un rebote en la última hora después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán estaría cerca de terminar.

Los tres índices experimentaron una recuperación tardía después de que Trump dijera que la guerra estaba “muy por delante” de su plazo estimado inicial de cuatro a cinco semanas.

Al comienzo de la sesión, los precios del petróleo alcanzaron sus niveles más altos desde mediados de 2022.

“Aún existe mucha incertidumbre sobre la duración del conflicto, así como sobre la duración del cierre del estrecho de Ormuz”, declaró Sam Stovall, estratega jefe de Inversiones de CFRA Research. “Hoy, observar una reversión tan relativa en los movimientos de precios indica que los inversionistas buscan cualquier oportunidad para volver a los mercados de valores”.

Estas crecientes preocupaciones, combinadas con el informe de empleo del viernes, más débil de lo esperado, plantean la posibilidad de una estanflación económica, lo que dejaría a la Reserva Federal de Estados Unidos atrapada entre las dos caras de su doble mandato: estabilidad de precios y pleno empleo. Aun así, los mercados financieros esperan en general que el banco central mantenga sin cambios su tasa de interés clave durante el primer semestre del año, según la herramienta FedWatch de CME.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.50%, a 47,740.95 puntos, el S&P 500 ganó 0.83%, hasta 6,795.90 unidades y el Nasdaq Composite avanzó 1.38%, a 22,695.95 enteros.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.63% para cerrar en 66,890.27 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, o el indicador del segundo mercado de valores en el país, bajó 0.70% para quedar en 1,327.78 enteros.

Los indicadores cayeron por tercera sesión consecutiva, aunque se recuperaron tras caer casi 3% en el intradía. Su puntaje quedó en el peor nivel desde el 15 de enero. El mercado incorporó que la inflación en México rebasó lo esperado por los analistas para febrero, lo que podría complicar el camino de normalización monetaria de Banco de México.

Asia abre al alza

El índice Kospi de Corea del Sur abrió con un alza de más del 5% el martes, liderando un repunte en la región después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el conflicto con Irán podría estar llegando a su fin, lo que hizo retroceder los precios del petróleo y propició Wall Street se recuperara

El Nikkei 225 de Japón subió 1.66%, en tanto que el índice Hang Seng de Hong Kong ganó 1.17% y el Shangai Composite de China avanzó un ligero 0.34 por ciento.

En Europa, los índices cerraron a la baja el lunes.

El CAC 40 francés cayó 0.98%, liderando el retroceso, seguido por el IBEX 35 de España que perdió 0.86%, lo acompañaron el DAX alemán con una bajada de 0.77% y el FTSE-100 de Londres que cedió 0.34 por ciento. El FTSE-MIB de Italia fue menos perjudicado en la región marcando un retroceso de 0.28 por ciento.