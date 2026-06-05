Día Mundial del Medio Ambiente: sedes mundialistas en México impulsan el transporte limpio

La llegada de la Copa Mundial de futbol FIFA 2026 a México está impactando en diferentes sectores y funcionando como un acelerador para la infraestructura de transporte en el país.

El reto no es menor: recibir a millones de aficionados internacionales sin colapsar las redes urbanas y, al mismo tiempo, cumplir con las estrictas normativas ambientales que implica la llegada de un evento de talla internacional.

Bajo dicha premisa, las tres sedes mexicanas que tendrán partidos mundialistas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) ya articulan sus planes enfocados principalmente en la electromovilidad y la conectividad masiva que implique menor contaminación.

Ciudad de México

Con una inversión que superó los 5,100 millones de pesos el gobierno de la Ciudad de México los destinó a crear 200 kilómetros de infraestructura nueva o renovada (incluyendo 100 km exclusivos para electromovilidad) entre lo que se encuentra:

La "Ruta del Ajolote" (Tren Ligero): Se renovó por completo la infraestructura y las estaciones del Tren Ligero que conecta de forma directa con el Estadio de la Ciudad de México. Se incorporaron nuevas unidades de accesibilidad universal y se remodeló el Centro de Transferencia Modal.

Nuevas líneas de trolebús eléctrico. Se incorporaron 13 nuevos trolebuses a la flota, como parte de los preparativos para las nuevas líneas que se están construyendo por el Mundial 2026 como:

Línea Cero ("Línea Chapulín"): Conecta Metro Chapultepec con Ciudad Universitaria a lo largo de 22 km usando 60 unidades 100% eléctricas.

Línea 14: Corre desde el CETRAM Huipulco hasta metro Universidad.

Conexión Aeropuerto-Hoteles: Se reforzó el corredor de Metrobús que conecta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) con el Paseo de la Reforma mediante autobuses eléctricos silenciosos y de cero emisiones.

Guadalajara

Por su parte, Jalisco busca posicionarse como el referente de transporte limpio en el occidente del país mediante obras clave de conectividad para el Estadio Guadalajara:

La Línea 5 del Transporte Masivo: El proyecto estrella diseñado para mitigar los tiempos de traslado hasta en un 30% entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la zona hotelera y el Centro Histórico.

Flotas de autobuses eléctricos: Implementación de unidades tipo e-bus cero emisiones destinadas tanto al transporte urbano diario como a rutas turísticas específicas hacia los puntos de congregación masiva (como Plaza Liberación y Paseo Cabañas).

Monterrey

Para los partidos en el Estadio Monterrey, el enfoque se ha centrado en reestructurar las rutas de transporte público masivo a través de camiones de bajas emisiones y proyectos de expansión de líneas de metro (Metrorrey) y Transmetro, buscando mitigar el histórico problema de tráfico y alta dependencia del automóvil particular en la zona metropolitana.

Cabe señalar que el sistema de tren ligero de Monterrey destaca a nivel internacional por un factor clave: su fuente de energía, impulsada por basura (Bioenergía).

Se suman plataformas

Además del transporte público masivo que se espera sea el principal medio en que se trasladen los turistas, las plataformas de movilidad como DiDi y Uber también se están sumando con más vehículos eléctricos disponibles.

Matías Galuccio, Head de VEMO Conduce, señala ante la convergencia de la movilidad cotidiana con la llegada de la afición y turistas, se vuelve necesario contar con opciones de transporte más eficientes, seguras y sostenibles.

“El reto ya no está solo en la infraestructura de las ciudades, sino en su capacidad para mover a grandes volúmenes de personas de forma eficiente y en alta demanda. El detalle está en hacerlo de manera ordenada: con vehículos limpios, seguridad para el usuario y conductores capacitados e integrados al sistema”, explicó Matías Galuccio, Head de VEMO Conduce.