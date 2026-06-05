Inversiones por 93 mil millones de pesos impulsarán la industria petroquímica y de fertilizantes

Durante la conferencia Mañanera encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó el programa de reactivación de la industria petroquímica y de fertilizantes que lleva a cabo Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de las líneas estratégicas del Gobierno federal para incrementar la soberanía energética y la autosuficiencia alimentaria.

Acompañada del director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, y con la presencia de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, señaló que Pemex no solo produce crudo para refinar, es decir, para producir productos de mayor valor como son las gasolinas, el diésel y la turbosina, sino también puede refinar para generar productos e insumos estratégicos para otras industrias que actualmente se importan, de ahí la importancia del programa que hoy se presentó.

Foto: Secretaría de Energía.

Por su parte, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, destacó que el plan integral de reactivación de la petroquímica y fertilizantes tiene como objetivo incrementar la producción nacional de petroquímicos en 849 mil toneladas anuales en la elaboración de fertilizantes, para alcanzar más de 4 millones de toneladas por año, en los siguientes años.

Expuso que, con el plan de reactivación y las inversiones asociadas, la producción en los centros petroquímicos Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque va a ser de 1.8 millones de toneladas anuales. En las plantas ProAgro y Fertinal, el plan considera un total de 2.4 millones de toneladas. Además, se integran al plan nuevos desarrollos como la planta de Escolín en Poza Rica.

Foto: Secretaría de Energía.

Precisó que para alcanzar las metas de producción mencionadas, se cuenta con un plan de inversiones públicas y mixtas por 93 mil millones de pesos, a ejecutarse entre el 2026 y el 2030.

Carpio Fragoso resaltó que estas inversiones impulsarán sectores clave de la economía del país como el agrícola, automotriz, plásticos, textil, farmacéutico y químico. Con la reactivación de la petroquímica y fertilizantes, Pemex contribuye al desarrollo nacional al contar con productos de calidad, en oportunidad y a precios justos, abundó.

Foto: Secretaría de Energía.

Al agradecer el impulso de la titular del Ejecutivo federal para reactivar esta industria nacional, subrayó que el fortalecimiento de la cadena de valor de estos sectores no es solo una meta operativa, sino un pilar fundamental para la seguridad y soberanía alimentarias de México.