Wall Street cae presionado por fabricantes de chips

Los principales índices de Wall Street caen la mañana de este viernes. Las referencias bajan afectadas por el descenso de los fabricantes de chips, mientras que un informe mensual mejor de lo esperado sobre el empleo aumentó las expectativas tasas de interés altas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.34% a 51,384.80 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cae 1.20% en 7,493.33 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cayó 2.23% 26,232.29.

Tras un fuerte desplome de más de 13% en las acciones de Broadcom (-5.99%) ayer, afectada por su reporte trimestral y proyecciones para el año, los fabricantes de chips caen y presionan sobre las referencias. El índice de semiconductores de Filadelfia pierde 6.74%.

En las cifras, esta mañana se conoció que las nóminas no agrícolas crecieron en 172,000 en mayo, muy por encima del dato esperado 85,000 y de un crecimiento de 115,000 en abril. Las apuestas por un aumento de tasas de interés este año presionan los índices.

Por otra parte, las preocupaciones geopolíticas aumentan después de que Hezbolá rechazo un alto el fuego entre Israel y Líbano, acción que fue respalda por Irán. Esta situación complica la posibilidad de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo de paz pronto.

En este contexto, siete de los 11 sectores del S&P 500 negocian con caídas, con las compañías de tecnologías de la información (-3.58%) a la cabeza en las pérdidas. En el índice Dow Jones, las acciones de IBM (-5.96%) lideran las pérdidas, junto con Nvidia (-4.74%).