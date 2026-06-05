Atlanta busca dejar atrás con el Mundial la mala fama de los años 90

Cuando Atlanta acogió los Juegos ⁠Olímpicos de 1996, se acusó a la policía de detener a miles de personas sin hogar. La campaña de represión dio lugar a una avalancha ⁠de demandas y noticias que causaron un daño duradero a la reputación de la ciudad.

Ahora, la capital del estado de Georgia quiere demostrar al mundo que ha dejado atrás ese pasado, ya que este verano boreal acogerá partidos del Mundial. Se espera que el evento atraiga a 500,000 visitantes y tenga un impacto económico de entre 500 millones y más de 1,00o millones ⁠de dólares, según un estudio encargado por la Cámara de ⁠Comercio Metropolitana de Atlanta.

Atlanta ha encargado nuevos vagones de tren para su sistema de transporte público, ha embellecido el centro de la ciudad con nuevos murales y ha renovado el estadio Mercedes-Benz para los ocho partidos que albergará del Mundial, incluida una semifinal.

El alcalde demócrata Andre Dickens ha convertido la lucha contra la falta de vivienda en una prioridad. Hace dos años se puso en marcha un programa de 60 millones de dólares, la mayor iniciativa de la historia de Atlanta. En mayo, el programa se acercó al objetivo de construir 500 minipisos para alojar de forma temporal o permanente a personas sin hogar.

La población sin hogar ronda las 3,000 personas en una ciudad de medio millón de habitantes, según cifras del Gobierno federal, una tasa relativamente baja en comparación con muchas otras áreas metropolitanas de Estados Unidos. No obstante, según los defensores de las personas sin hogar, todavía se hace demasiado hincapié en desalojar a estas personas sin ofrecerles el apoyo que necesitan.

Donald Whitehead, director ejecutivo de la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar, afirmó que Atlanta ha mejorado su forma de trabajar con los sintecho desde los años 90, pero que la ciudad está desalojando los campamentos sin ofrecer suficientes servicios eficaces ni viviendas.

Michael Nolan, un asistente social que lleva muchos años trabajando con personas sin hogar en Atlanta, tenía una opinión similar.

"Hoy en día, la ciudad habla de asistencia social, seguridad, derivaciones a refugios y asignación de viviendas", dijo. "Puede que algo de eso sea cierto (...) El objetivo final es el mismo: sacar a los pobres y a las personas sin hogar de la vista".

¿Otro golpe a la imagen?

En 1996, la policía detuvo a 9,000 personas sin hogar por vagabundeo, mendicidad y otros delitos menores en el recinto olímpico y sus alrededores, según la Brookings Institution.

"Lo que ocurrió durante los Juegos Olímpicos constituye una de las series de acontecimientos más atroces que han sufrido las personas sin hogar en Estados Unidos", afirmó Whitehead. "Se detuvo a personas, se las envió a la cárcel por delitos menores y se les entregaron billetes de autobús de ida. Fue un ejemplo de lo que no se debe hacer".

Atlanta sigue llevando a cabo periódicamente redadas en los campamentos de personas sin hogar. En los últimos dos años, los trabajadores municipales de Atlanta han desmantelado numerosos campamentos en el centro de la ciudad y sus alrededores, incluidos 10 cerca del estadio Mercedes-Benz, según el ⁠Atlanta Journal-Constitution.

El año pasado, una excavadora municipal atropelló y mató a un hombre que dormía en su tienda ⁠de campaña. A raíz de ello, la ciudad convocó un grupo de trabajo ⁠que recomendó realizar repetidas campañas de acercamiento y controles, así como notificar a los residentes de los campamentos las redadas y ofrecerles la opción de trasladarse a un refugio o, si es posible, una vivienda ⁠permanente.

Algunas personas sin hogar afirman que creen que la próxima Copa del Mundo ha suscitado más atención. Benjamin Brown, de 54 años, lleva viviendo en la calle desde 2017. Dijo que los agentes de policía les habían dicho recientemente a él y a otros sintecho en tres ocasiones que se marcharan del centro de la ciudad, donde se disputarán los partidos.

"Todo gira en torno al Mundial", dijo Brown, que trabaja como contratista y también vende cigarrillos sueltos. "No nos ofrecieron ayuda, ni tarjetas regalo, ni nada. Simplemente tuvimos que irnos". Reuters lo encontró a él y a otras 25 personas, entre ellas niños, viviendo en tiendas de campaña en Mechanicsville, un barrio a unos tres kilómetros del centro.

En una declaración a Reuters, la policía de Atlanta afirmó que el departamento "sigue comprometido con garantizar un entorno seguro, ordenado y compasivo para todos los habitantes de nuestra ciudad, incluidas las personas sin hogar".

El alcalde Dickens, que sí respondió a las ⁠solicitudes de entrevista de Reuters, ha afirmado que los campamentos son inseguros. La concejala de Atlanta Kelsea Bond dijo que, según las autoridades municipales, las recientes redadas no tienen relación con el Mundial, pero advirtió de que la mirada del mundo volverá a posarse en Atlanta.

"Podríamos recibir otro golpe, depende de cómo reaccione la ciudad", afirmó. "Me preocupa que la policía empiece a detener a más personas en el centro. Este es un momento para estar atentos".