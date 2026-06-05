Bolsa mexicana cae con fuerza y perfila su tercer descenso consecutivo; mineras presionan

Las bolsas de valores de México retroceden por tercera jornada consecutiva este viernes. Los índices locales bajan con fuerza, ante una mayor aversión al riesgo en el mercado y cifras laborales en Estados Unidos, con las mineras liderando las pérdidas.

El índice líder S&P/BM IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cae 2.04% a 66,015.87 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 1.99% con 1,324.86.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. Las mineras lideran la caída, con Industrias Peñoles cayendo 6.73% a 838.25 pesos, y Grupo México 5.06% a 200.56 pesos, seguidas por Gentera, que cae 3.83% a 40.42 pesos.

Las tensiones en Oriente Medio crecen con el respaldo de Irán a Hezbolá, tras el rechazo de Hezbolá, a un acuerdo de alto el fuego con Israel, que dificulta las posibilidades de una tregua pronto en el conflicto más amplio de Estados Unidos e Israel con Irán.

Por otra parte, los índices locales bajan en línea con sus pares de Wall Street, después de la divulgación de cifras laborales muy superiores a las estimadas por los analistas, con las que el mercado refuerza la apuesta de tasas de interés altas por más tiempo.

"Prevemos que la presión de baja prevalezca, tras perforar los 67,900 enteros. En este sentido, el soporte que enfrentará está ubicado en los 66,960 puntos. Consideramos indispensable que respete esta referencia para evitar un ajuste mayor", explicó Banorte.