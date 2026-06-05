Banxico bajó tasas: ¿qué cambia para empresas e inversionistas?

Si se compara la última tasa objetivo de 6.5% anunciada por el Banco de México (Banxico) con la tasa promedio de mayo de 2025 (8.7%) y con la registrada en el mismo mes de 2024 (11.0%), se aprecia una reducción significativa en el costo del dinero en México en apenas dos años.

Desde la perspectiva de la inversión, este descenso en las tasas de interés tiene distintas implicaciones para inversionistas y empresas. En condiciones económicas favorables, menores tasas suelen incentivar la inversión productiva, facilitando proyectos de expansión, adquisición de maquinaria, innovación o aumento de capacidad productiva.

En este contexto, la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidencia la importancia del costo del crédito en las decisiones empresariales. De las 280,047 empresas, 16.1% señaló no haber solicitado crédito debido a los elevados costos de financiamiento, mientras que 45.5% indicó que solicitaría financiamiento si las tasas fueran más bajas.

Sin embargo, es importante mencionar que actualmente hay un entorno de cautela empresarial, ya que en abril de 2026 el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), se ubicó en 48.2 puntos, con cifras desestacionalizadas, acumulando 14 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos.

Por otro lado, la disminución de tasas también es capaz de modificar los incentivos en la inversión financiera. Cuando los instrumentos tradicionales de ahorro y renta fija ofrecen menores rendimientos, los inversionistas podrían buscar alternativas con mayor potencial de rendimiento, aunque también con mayores niveles de riesgo, como acciones, fondos de inversión, bienes raíces u otros activos.

Este cambio en la composición de las inversiones puede incrementar la exposición a riesgos financieros, ya sea mediante activos más volátiles o estrategias con menor disponibilidad inmediata de recursos. En el ámbito empresarial, aunque menores costos de financiamiento favorecen nuevas inversiones, también pueden incentivar decisiones apresuradas o proyectos poco rentables bajo la expectativa de financiamiento abundante.

Ante un entorno de menores tasas de interés, consumidores y empresas podrían beneficiarse de evaluar con mayor detalle la composición de sus inversiones y obligaciones financieras. Para quienes mantienen recursos en instrumentos tradicionales de ahorro o renta fija, la reducción en los rendimientos puede hacer conveniente diversificar portafolios, siempre considerando el perfil de riesgo, horizonte de inversión y necesidades de liquidez de cada inversionista.

En el caso de las empresas, menores costos de financiamiento pueden representar una oportunidad para fortalecer inversiones productivas, modernizar procesos o mejorar capacidades operativas. Sin embargo, resulta importante que las decisiones de inversión continúen sustentándose en análisis de rentabilidad, capacidad de pago y condiciones de mercado, especialmente en un entorno de incertidumbre económica.

Finalmente, en contextos de reducción de tasas, la educación financiera, el monitoreo constante de las condiciones económicas, la toma de decisiones basadas en información y la asesoría adquieren relevancia. La importancia de comprender los riesgos asociados a distintos instrumentos financieros y evaluar periódicamente las decisiones de inversión puede ayudar a evitar una toma excesiva de riesgos en búsqueda de mayores rendimientos.

*Economista Senior | BBVA Research - Estudios Económicos México