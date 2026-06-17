Puebla integra catálogo electrónico de 9,000 inmuebles del centro histórico

Puebla, Pue. El ayuntamiento de Puebla identificó 9,000 inmuebles en el Centro Histórico, por lo que interesados en comprar o rentar una propiedad de la zona, podrán conocer el estatus de cada uno a través de una plataforma electrónica creada.

Así lo dio a conocer Aimée Guerra Pérez, titular de la Gerencia del Centro Histórico, quien resaltó que se identificaron las condiciones estructurales y legales de los inmuebles, cuya información ahora es pública.

Comentó que, a través del inventario electrónico, creado en la presente administración municipal, se marca un precedente, para que cualquier persona pueda tener la información precisa.

Ahondó que los interesados pueden obtener datos sobre el valor catastral de cada una de las propiedades, a fin tener una mejor toma de decisión respecto a la adquisición o arrendamiento.

Transparentará estatus legal

Incluso, dijo, habrá claridad sobre quiénes son los dueños de los inmuebles, ya que algunas casonas están intestadas o invadidas, lo que puede complicar hacer una operación comercial.

Mencionó que la creación de esta plataforma tiene un acceso fácil de consulta, ya que hay fichas técnicas de cada inmueble, en que se especifica de qué siglo data, el tipo de inmueble, así como registros fotográficos, que incluyen imágenes de fachada y formatos en 360 grados.

“De esta forma, podrán conocer si la propiedad forma parte del inventario municipal o si está protegido por decretos estatales o federales”, contó.

Guerra Pérez puntualizó que la Ciudad de México y Guadalajara cuentan con un sistema similar de especificidad patrimonial, por lo que en Puebla se debía trabajar para tenerlo listo, a unos meses de que se presente el segundo informe de labores, en octubre próximo.

Recalcó que el sistema unifica datos históricos y catastrales en un solo sitio para facilitar trámites oficiales y reducir los tiempos de espera, ya que es una de las quejas ciudadanas.

Consideró importante este catálogo de 9,000 inmuebles, lo cual ayudará a que se reutilicen, a partir de darle claridad en materia legal a cada uno, lo que representará inversiones privadas.

Asimismo, dijo que los interesados en comprar o rentar una propiedad inventariada, tendrán la certeza jurídica que faltaba y, con ello, saber hasta qué grado de intervención estructural pueden hacer.