Pedidos industriales de Estados Unidos caen 0.3% en junio

Los nuevos pedidos de productos industriales estadounidenses descendieron de forma inesperada en junio, pero la demanda en otros sectores se mantuvo sólida, ya que las empresas siguieron impulsando la inversión en infraestructuras de Inteligencia Artificial (IA).

Los pedidos industriales cayeron 0.3% tras un descenso revisado de 1.1% en mayo, informó ayer la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Los pedidos aumentaron 5.3% anual en junio. El sector manufacturero, que representa 9.4% de la economía, está recibiendo un impulso gracias a la expansión de la IA, aunque la guerra en Medio Oriente está ejerciendo presión sobre las cadenas de suministro y manteniendo elevados los precios de los insumos.

La anticipación de pedidos por parte de las empresas, deseosas de evitar la escasez y el aumento de los precios derivados de la guerra entre EU, Israel e Irán, también contribuye a este impulso.

Una encuesta del Instituto de Gestión de Suministros publicada el lunes reveló que el sector manufacturero se expandió por séptimo mes consecutivo en julio.

Los pedidos de aeronaves y piezas para la defensa cayeron 7.2% en junio. Se registró una caída de 27.2% en los pedidos de maquinaria para la minería y los yacimientos de petróleo y gas. Sin embargo, los pedidos de maquinaria en general subieron 0.3 por ciento.

Los pedidos de ordenadores y productos electrónicos se dispararon 3.2% y 13.9% a tasa anual. Los pedidos de equipos eléctricos, electrodomésticos y componentes incrementaron 1.6 por ciento.

Se registraron aumentos en los pedidos de metales primarios, vehículos de motor, piezas y remolques, así como de aviones comerciales y piezas.