Ofertas de empleo en EU disminuyen durante junio

Las ofertas de empleo en Estados Unidos (EU) descendieron en junio, ya que las vacantes en el sector de la asistencia sanitaria y social registraron su mayor caída en casi un año; sin embargo, la mejora en la contratación y el bajo número de despidos apuntan a que el mercado laboral se mantuvo estable.

Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, se redujeron en 178,000 hasta 7.359 millones el último día de junio, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su Encuesta sobre Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS).

Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 7.4 millones de puestos vacantes en junio.

El informe también reveló un ligero aumento en el número de personas que abandonaron sus puestos de trabajo, presumiblemente en busca de mejores oportunidades, lo que limitaría el crecimiento salarial y reforzaría la opinión de los economistas de que el mercado laboral no era una fuente de inflación.

Aun así, la mayoría de los economistas esperan que la Reserva Federal suba las tasas de interés en este año para frenar la inflación impulsada por el conflicto en Medio Oriente.

Hay quien ha señalado que el informe JOLTS debe interpretarse con cautela, dado que la tasa de respuesta a la encuesta ha disminuido considerablemente.