En Puebla, 30 moteles migran a hoteles de paso para tener más actividad

Puebla, Pue. Debido a que moteles en Puebla también tienen una baja ocupación, del 35% promedio; mientras que en viernes, sábado y domingo apenas llegan al 60%, propietarios de 30 establecimientos están volviéndolos hoteles de paso, para las familias que solo quieren pernoctar y tener ahorros en ese servicio.

Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, dijo que no fue una decisión fácil para sus socios, pero era cambiar o cerrar en forma definitiva, lo cual traería a la pérdida de empleos.

Además, dijo, está la saturación de moteles que existe desde hace seis años, lo que impide la construcción de más complejos. En Puebla y municipios conurbados hay 120 operando.

Dijo que tener un motel de entre 30 y 40 cuartos, que implicó 20 millones de pesos, no es positivo tenerlo sin que haya una recuperación de la inversión a un tiempo estimado.

Explicó que al existir más de estos complejos sobre todo que el 60% de sus socios se concentran en la ciudad implica que no haya las ganancias suficientes, por lo que algunos socios prefieren ponerlos como hoteles para las familias que están de paso, con destino al sureste del país o no quieren gastar mucho en hospedaje.

“El concepto del motel va cambiando, porque algunos empresarios a raíz de la pandemia los comenzaron a volver más familiares, a través de la promoción, porque hay personas que buscan espacios más baratos respecto a lo que pagan en un hotel convencional”, expuso.

Comentó que esos 30 moteles dejaron de recibir solo parejas, ya que los acondicionaron para familias de cuatro integrantes, sin tener que hacer inversiones adicionales.

Domínguez Gabián contó que la reconversión se reflejó en aumentar al 70% promedio de ocupación, con lo cual mejoran los ingresos y no hacer despidos, ya que cada empresa tiene entre 10 y 15 personas para el aseo.

Los costos de una habitación sencilla son de 250 a 300 pesos y de 450 a 500 pesos, lo cual resulta atractivo para las familias que están de paso.

Comentó que no tienen descuentos como sí ocurren en los hoteles, ya que manejan costos bajos a lo largo del año.