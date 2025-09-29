En Puebla, 40% de hoteles cumplen con tener categoría por estrellas

Puebla, Pue. Con respecto de la categorización de tres a cinco estrellas entre los hoteles de Puebla, pese a ser una obligación por parte de la Secretaría de Turismo, sólo 40% de los establecimientos cumplen en tenerla y renovarla, tras considerar que dejó de ser importante para aumentar la ocupación.

Gustavo Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, admitió que cada dos años, los hoteles deben hacer la ratificación de la categoría que tengan; sin embargo, tampoco la autoridad está llevando a cabo las visitas de verificación, ya que la última vez fue hace seis años.

Puntualizó que también dentro de las categorías, hay una donde los hoteleros pueden pedir no tenerla por convenir a sus intereses, lo cual no significa que bajen calidad de los servicios para sus clientes.

Explicó que, antes de buscar la categoría, los hoteleros deben tener un número del Registro Nacional de Turismo (RNT), que es otorgado por la Secretaría de Turismo federal, para después buscar la clasificación de tres, cuatro o cinco estrellas.

El representante de 180 socios comentó que muchos establecimientos en Puebla aún no lo tienen, pero la Secretaría de Turismo estatal trabaja para lograr que todos obtengan el RNT y posteriormente les otorguen una categoría.

Domínguez Gabián mencionó que, para no bajar de categoría durante las revisiones, se deben hacer inversiones mensuales para renovar instalaciones y cumplir con lo solicitado por la Secretaría de Turismo.

Respecto a los hoteles de Puebla que no tienen categoría mencionó que tampoco les afecta en su servicio estar registrados sin ella.

Dijo que están trabajando con la Secretaría de Turismo estatal tanto en este tema, como en otros, para que se mantengan las capacitaciones y sigan conservando las estrellas que ya tienen, así como el registro federal, ya que eso significa que se está cumpliendo con la ley.

De 1,219 hoteles en el estado de Puebla, 32% no cuenta con alguna categoría por los servicios que ofrece, es decir, que 390 operan de manera “independiente” al sistema de clasificación de Sectur, mientras que la mayoría de ellos son de tres estrellas.

Esto, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), los cuales detallan que, en la entidad, hay 29,874 cuartos, aunque la ocupación hotelera en promedio ronda en 45 por ciento.

En Puebla, los hoteles 5 estrellas son 71, con 3,750 cuartos; los de 4 son 130, con 7,000 habitaciones; los de 3 son 259, con 6,603 cuartos, por lo que es de la categoría que más se tienen en el estado.

Mientras que con dos estrellas están 182, con 2,690 cuartos y los de una suman 187, que concentran 2,768 habitaciones; en tanto, sin categoría los 390 que hay en la entidad tiene un conjunto de 7,063 cuartos.

rrg