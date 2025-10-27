Productores de maíz bloquean carreteras de Jalisco

Guadalajara, Jal. Tras la falta de acuerdos con el gobierno federal, productores de maíz iniciaron el bloqueo de al menos siete puntos carreteros en Jalisco.

De acuerdo con la Policía Vial, la tarde de este lunes permanece bloqueada la carretera Guadalajara-Morelia a la altura del kilómetro 40, que es el ingreso sur a la zona metropolitana de Guadalajara.

También se encuentra bloqueada la vialidad en la autopista México-Guadalajara a la altura de la caseta de Ocotlán; la carretera a Nogales (salida a Tepic y Puerto Vallarta) a la altura del Technology Park.

Otros puntos donde se encuentran bloqueadas las vialidades son la carretera Guadalajara–Ocotlán, así como la vía La Barca-Jamay en dirección a Atotonilco; en este caso, el bloqueo es en ambos sentidos.

En la carretera La Barca-San Juan en el kilómetro 3+700 al cruce con la autopista de cuota México–Morelia, la vialidad se encuentra bloqueada, al igual que en la carretera Santa Rosa-La Barca en el kilómetro 49+100.

Aunque los productores de maíz comenzaron a reunirse desde las 9:00 horas en los diferentes ingresos carreteros, fue casi a las tres de la tarde cuando iniciaron los "bloqueos indefinidos", debido a que sus representantes no llegaron a ningún acuerdo con autoridades federales a quienes exigen fijar en 7,200 pesos el precio por tonelada de maíz, misma que les pagan actualmente, en menos de 5,000 pesos.