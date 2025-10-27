Sader establece precio de 6,050 pesos para la tonelada del maíz blanco

La crisis que atraviesa el campo mexicano ha puesto en el centro del debate la urgencia de medidas que garanticen la rentabilidad y seguridad de los productores, ante esa demanda, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, anunció una serie de acciones destinadas a mitigar la situación, especialmente para los productores de maíz blanco en Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Sin embargo, la perspectiva de los agricultores revela una problemática mucho más profunda y estructural que exige una atención integral.

El plan que anunció el secretario Berdegué, después de la reunión en la Secretaría de Gobernación, establece un precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco para las entidades mencionadas, lo que representa un incremento del 25% sobre el precio del mercado internacional.

A esto se suma un crédito con una tasa de interés anual del 8.5% y el respaldo de un seguro agropecuario; así como, la apertura de ventanillas para el registro de productores y el compromiso de los gobiernos estatales para complementar el apoyo son pasos que, sin duda, buscan ofrecer un alivio inmediato.

La disposición al diálogo continuo expresada por Berdegué es un punto clave para la construcción de soluciones a largo plazo.

A pesar de las medidas anunciadas, la movilización de productores agropecuarios de más de 20 estados de México subraya la gravedad de la crisis y la insuficiencia de soluciones parciales.

De acuerdo con Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA), los costos de producción se han disparado más del 46% en cinco años, mientras que los precios internacionales de granos esenciales han caído entre un 30% y un 50% desde 2022.

El margen promedio nacional del maíz blanco, que en 2022 era del 50%, se ha desplomado a un alarmante 12% en 2025.

Asimismo, se ha hecho énfasis de la desaparición de instrumentos como el Ingreso Objetivo, la Agricultura por Contrato y los esquemas de Cobertura de Precios ha dejado a los productores a merced de la volatilidad internacional.