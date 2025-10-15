Producción de carne en canal repunta 9.5% en Querétaro

Querétaro, Qro. La producción de carne en canal registró un crecimiento a tasa anual de 9.5%, al acumular un volumen de 325,786.5 toneladas entre enero y agosto del 2025.

El nivel de crecimiento de este año es tres veces el alza de 2.7% que presentó la producción de carne en canal en ese lapso del 2024, de acuerdo con datos preliminares del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

El repunte del 2025 está inducido por el incremento en los registros de carne de bovino que en los primeros ocho meses del año creció anualmente 86.6%, de acuerdo con registros de la dependencia federal.

Con el volumen acumulado al cierre de agosto, la variante de bovino es el único tipo de carne en canal que superó la meta programada para 2025, con un avance de 119.5% respecto al programa anual.

A partir de mayo la producción de bovino reportó volúmenes atípicos, al presentar indicadores mensuales que superaron 8,000 toneladas, en relación con los primeros cuatro meses del año cuando mantuvo volúmenes superiores a 3,000 toneladas.

En lo que va del año, agosto ha sido el mejor mes para la carne de bovino ya que rebasó las 9,000 toneladas.

Después de la producción de bovino, la carne de porcino fue el segundo segmento con mayor crecimiento anual, presentando un alza de 6.2%, con base en el volumen acumulado en el lapso enero-agosto; en seguida, la carne de guajolote aumentó 3.1%, la de ovino 2.7%, la de caprino 2.6% y la carne de ave, 2.2 por ciento.

La carne de ave concentró 79.3% del volumen total de producto en canal que se produjo en Querétaro al corte de agosto.

El segundo producto que más contribuyó es la carne de bovino (14.3%) siguió el porcino (6.1%); así como la carne de ovino, caprino y guajolote cuyas aportaciones son inferiores a un punto porcentual.

Productos pecuarios

Como parte de la actividad pecuaria del estado, la producción de huevo en plato durante el periodo enero-agosto creció 1.9% respecto al 2024, esta variación fue menor al alza de 4.8% que registró en el mismo tramo del año previo.

El volumen de leche aumentó 2% durante este año, sin embargo, también fue ligeramente menor al ritmo que marcó en el 2024 cuando en ese periodo avanzó 3.2 por ciento. Por especie, la leche de bovino aumentó 1.9% y la leche de caprino 2.9 por ciento.