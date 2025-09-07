Sheinbaum anuncia en Coahuila inversión de 650 millones de pesos para programa de producción de carne

Monterrey, NL. Desde Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de cerca de 650 millones de pesos para esta entidad como parte del Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad, a través de la entrega de créditos para engorda con bajas tasas de interés, y la construcción de un Centro Integral de Producción de Carne de Alta Calidad.

“En total para el estado de Coahuila son alrededor de 650 millones de pesos. Y lo vamos a lograr juntos. Les dije que estábamos muy interesados en apoyar al pequeño productor, al que tiene pocas cabezas de ganado, que es quien más sufre, y estuvieron totalmente de acuerdo. Así que, con créditos, con apoyo del gobierno del estado, del gobierno federal, vamos a ser un país productor de carne en los estados del norte de la República, de la mejor calidad”, informó en su gira nacional de rendición de cuentas.

Esta inversión se suma a los 700 millones de pesos que anunció en Durango y 831 millones de pesos en Sonora para hacer de México un país productor de carne de alta calidad.

Justicia para trabajadores de AHMSA

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que en cumplimiento a uno de sus 100 compromisos se garantizará justicia a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y junto con ellos se recuperará la industria siderúrgica en esta entidad.

"Uno de mis 100 compromisos del sexenio fue resolver el tema de AHMSA y lo vamos a cumplir".

"Les informo a los trabajadores, que en el juicio que se está llevando a cabo pusimos nosotros una condición a la jueza; primero los trabajadores, primero justicia a los trabajadores y estoy segura que lo vamos a lograr. Ya el secretario del Trabajo se está reuniendo con ustedes. Vamos a recuperar la siderúrgica de Coahuila, la vamos a recuperar juntos", aseguró la mandataria frente a los Coahuilenses.

Recordó que el Gobierno de México continuará hasta el final la búsqueda de los mineros en Pasta de Conchos. “No vamos a salir de ahí hasta encontrar al último minero. Es un gobierno que promueve la justicia”, aseguró.

Programas del Bienestar

Dio a conocer que en esta entidad, 934,768 personas reciben de manera directa y sin intermediarios alguno de los Programas para el Bienestar del gobierno de México, con una inversión anual de 16,403 millones de pesos.

Detalló que 298,865 son beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, 19,400 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 3,166 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 7,572 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 82,290 de la beca Benito Juárez; 15,421 de becas de primaria; 1,064 apoyos para niñas y niños de 0 a 4 años; 10,569 de Producción para el Bienestar; 8,430 de Fertilizantes Gratuitos; 551 escuelas de educación básica y 126 preparatorias reciben apoyo de La Escuela es Nuestra; y 75,250 familias reciben Leche para el Bienestar.

Además, mujeres de 63 y 64 ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar y en octubre se distribuirán las tarjetas del Banco del Bienestar para que este mismo año todas las mujeres de 60 a 64 años reciben este apoyo; los estudiantes de secundaria cuenta con la beca Rita Cetina y los adultos mayores y personas con discapacidad reciben atención médica domiciliaria a través de Salud Casa por Casa.

Agregó que, con el programa de Vivienda para el Bienestar, se prevé la construcción de 11,000 viviendas por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 40,000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como la reestructuración de créditos del Infonavit y del FOVISSSTE que eran impagables en beneficio de 347,840 familias.

Reiteró que el próximo martes se dará el banderazo de salida a la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, que se suma a obras como la tecnificación en el Distrito de Riego 017, la construcción de más preparatorias y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, a la cual su gobierno se ha sumado permitiendo importantes detenciones; por ello, resaltó la importancia del trabajo coordinado entre todos los niveles de gobierno.