Sheinbaum anuncia programa para impulsar la producción de carne por 700 millones de pesos

Monterrey, NL. Como parte del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un programa integral para impulsar la producción de carne de la mejor calidad para consumo interno y para la exportación, con una inversión cercana a 700 millones de pesos, el cual contempla beneficiar a ganaderos de Durango, Coahuila y Sonora.

“Hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos aquí en Durango para apoyar la producción de carne de la mejor calidad, esto implica entrega de sementales bovinos, un fondo de apoyo para engorda, también Centros Integrales de Producción de Carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación”, destacó la mandataria, en el nuevo modelo de rendición de cuentas en todo el territorio nacional, en su primer año de gobierno.

Agradeció la disposición de las y los ganaderos de Durango para sumarse a esta iniciativa para impulsar el mercado interno, sin descuidar la exportación. Esto en el contexto del cierre de la frontera al ganado de pie mexicano por parte de Estados Unidos, por el gusano barrenador, que a pesar del esfuerzo de los ganaderos para su contención, ha habido algunos casos en el sur del país.

Programas del bienestar crecen y se diversifican

En otro orden de ideas, la presidenta informó que en Durango hay 830,532 personas que reciben de manera directa algún apoyo de los Programas para el Bienestar a través de una inversión anual de 14,299 millones de pesos.

Detalló que en esa entidad 199,510 personas son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 13,064 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 11,802 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 7,378 de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 65,473 de la beca Benito Juárez; 35,000 niños y niñas reciben la beca para estudiantes de primaria; 6,823 reciben apoyos a padres y madres con hijos de 0 a 4 años; 46,017 de Producción para el Bienestar; 2,276 con Precios de Garantía; 20,183 de Sembrando Vida; 41,000 con Fertilizantes gratuitos; 1,685 planteles de Educación Básica y Media Superior son intervenidos con el programa "La Escuela es Nuestra", 147 en nivel preparatoria; y 131,000 son beneficiados por el programa de Leche para el Bienestar.

De los nuevos programas, puntualizó que 44,123 mujeres recibirán este año la Pensión Mujeres Bienestar; 74,121 adolescentes que estudian la secundaria ya reciben la beca Rita Cetina; y todos los adultos mayores y personas con discapacidad de Durango serán visitados por las y los médicos y enfermeros del programa Salud Casa por Casa.

Avanzan apoyos en Obra Pública

En obras, informó que la federación participa en la construcción de la carretera San Ignacio-Tayoltita; siete caminos artesanales en la zona del Mezquital; la repavimentación de carreteras federales; la edificación de 5,400 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 35,000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con el programa de Vivienda para el Bienestar; la tecnificación del Distrito de Riego 017 en La Laguna; la potabilizadora Guadalupe Victoria; la Presa Tunal II, nuevas preparatorias y un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

El gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, refrendó su compromiso para impulsar el Plan México de forma coordinada con el gobierno federal y manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum para continuar trabajando en unidad en beneficio de las y los duranguenses.