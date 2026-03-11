Aeropuerto de Morelos podría obtener permisos para operar a mitad de este 2026

El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Mariano Matamoros, ubicado en el municipio de Temixco, se encuentra en las últimas etapas de inversiones, las más grandes, que se efectuarán en los siguientes meses, para que la terminal cuente con las especificaciones que exige la Federación Internacional de Aviación y poder operar, explicó el secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi, en entrevista.

Una vez realizadas las obras podrían solicitar nuevamente su certificación comercial ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que es la instancia regulatoria de todos los aeropuertos en el país.

En el marco del Mundial de Futbol 2026, se realizan gestiones con la AFAC de la mano del gobierno estatal y el Grupo Aeroportuario Marina para que Morelos sea considerado como un aeropuerto estratégico alterno, “estamos a la mitad de lo que dura un partido de futbol”, de distancia a la Ciudad de México.

"Todo está previsto para que pueda tratar de estar listo a junio de este año, pero puede estar muy apretado" no obstante "si la FIFA no considera que deba de ser por el momento un aeropuerto sede alterna estratégica, pues no pasa nada, vamos a seguir con los trabajos porque lo que sí ha comentado nuestra gobernadora es que Morelos requiere conectividad aérea".

La secretaría de Turismo estatal ha sostenido acercamientos con aerolíneas comerciales "estuvimos platicando con Volaris, hay que abrirnos a distintas aerolíneas que pueden tener esa posibilidad, sobre todo ahorita en términos regionales para conectar de mejor manera", añadió Altafi.

El Gobierno de Morelos estableció en febrero de 2026 una colaboración internacional para proyectar al aeropuerto como un nodo de carga aérea hacia Canadá, a través de la secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), se fortaleció la vinculación con el Aeropuerto Internacional de Edmonton, en Alberta, Canadá, con el objetivo de construir una alianza estratégica que facilite la exportación de productos agroindustriales morelenses hacia el mercado canadiense.

En junio de 2025, el secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo, anunció una inversión de 200 millones de pesos destinada a modernizar y acondicionar el aeropuerto, con miras a su integración como parte de los llamados "Aeropuertos FIFA" por su relevancia logística ante la Copa Mundial 2026.

Un mes después, en julio de 2025, Sánchez Trujillo confirmó que los inversionistas ya habían destinado una primera partida de 100 millones de pesos para la adquisición de mobiliario y la habilitación de la terminal.

Inauguran exposición de Morelos

Este miércoles se inauguró el espacio de Morelos en Punto México, a lo largo de todo marzo más de 40 artesanos morelenses exhibirán y venderán sus productos, el espacio cuenta con un mural interactivo con inteligencia artificial para que los visitantes conozcan la diversidad turística del estado, como sus pueblos mágicos y su oferta comunitaria.

En el marco del Mundial de Futbol 2026, luego de que la gobernadora Margarita González Saravia instalara una mesa de coordinación interinstitucional "estamos buscando es que sea como lo ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum, un mundial social, un mundial que esté presente y se sienta en los 36 municipios", explicó el funcionario.

"Se busca que haya actividades los fines de semana para las familias y los amigos, con el objetivo de que se perciba la dinámica mundialista en todo el territorio morelense, estamos valorando la posibilidad de que cada Pueblo Mágico pueda tener transmisión".

En materia de promoción turística para el evento, se trabajan en una estrategia conjunta con el sector hotelero para diseñar paquetes que integren las experiencias de turismo comunitario, visitas a zonas arqueológicas, los cuatro pueblos mágicos, museos y el lago de Tequesquitengo.