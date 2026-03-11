Puerta Logística del Bajío será ancla de desarrollo en la región

La Puerta Logística del Bajío iniciará la construcción de su infraestructura especializada durante el 2026 y con la expectativa de entrar en operaciones en el 2027, luego de que el gobierno estatal se encuentre en la recta final de negociaciones con empresas interesadas en establecerse, dijo a El Economista, Héctor López Santillana, director general de Guanajuato Puerto Interior.

El proyecto es un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) declarado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de julio del 2025, con un polígono que contempla 52 hectáreas del municipio de Celaya, en Guanajuato.

“Vamos muy avanzados con la posibilidad de empezar a hacer el diseño del puerto a partir de las necesidades de las empresas” interesadas en establecerse en el polo, las cuales pertenecen a los sectores agroindustrial, metal-mecánico y logístico, explicó el funcionario.

“En el sector de agroalimentos, particularmente granos, el Bajío es muy fuerte en la producción, particularmente maíz y trigo”. En el rubro metal-mecánico “alrededor de Celaya tenemos varias empresas que fabrican estufas y refrigeradores”.

El polo contempla una inversión de 2,500 millones de pesos por parte de la española Cointer México (Grupo AZVI) e incluirá 12 kilómetros de vías férreas con acceso directo desde todos los andenes, seis naves de 10,800 metros cuadrados, una nave refrigerada de igual tamaño y una capacidad total de almacenamiento de 144,000 toneladas, además de una sección aduanal para facilitar operaciones con Estados Unidos y Canadá.

Transporte intermodal

El diseño intermodal permitirá la transferencia eficiente de mercancías entre el ferrocarril y el autotransporte, modelo de negocio que descansa en una colaboración con las dos empresas concesionarias del servicio ferroviario en la región: Canadian Pacific Kansas City (CPKC) y Ferromex.

“En donde Puerta Logística estaría ayudando a agilizar el movimiento de mercancías para pasar del ferrocarril al transporte de carga o a la inversa; esto podría ahorrar de manera muy considerable costos de fletes y podría ayudar a reducir la carga de vehículos terrestres sobre las carreteras; facilitando la seguridad, la disminución de emisiones y también fortaleciendo la competitividad de las empresas”, agregó.

El concepto de cross dock, de transferencia directa de mercancías entre modos de transporte sin almacenamiento intermedio será una de las capacidades del complejo, lo que permitirá agilizar los tiempos de traslado y reducir costos logísticos para las empresas instaladas en la región y para aquellas que utilicen el polo como punto de conexión en sus cadenas de suministro.

La Puerta Logística del Bajío operará como un puerto seco, pues “no tiene grandes requerimientos de energía ni de agua, nos apoyaremos en la infraestructura que ya está instalada en la zona para brindar el servicio, dado que la operación principal la hacemos con los propios ferrocarriles”.

“La construcción de terminales intermodales ferroviarias llevan procesos de construcción que podrían medirse entre 12 meses y 18 meses”. El esquema diseñado por el gobierno estatal busca posicionar a Guanajuato como un hub logístico dual, con el Puerto Interior ya operando en Silao que conecta con el puerto de Manzanillo, en Colima; mientras que Puerta Logística en Celaya conectará con el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, ambos por vía férrea y carretera.

“Con estos dos complejos en cada extremo del estado, se facilitaría muchísimo la logística de las mercancías y de los componentes para poder incrementar la competitividad del estado y de las empresas instaladas”, añadió el directivo.