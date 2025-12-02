Prevalecen brechas de género en empresas de Jalisco

Guadalajara, Jal. Aunque Jalisco se convirtió en el primer y único estado del país en contar con un estudio integral del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre la participación de las mujeres en las empresas, los resultados muestran que la brecha de género sigue siendo una realidad en el ámbito empresarial.

El estudio “Mujeres en las Empresas Jalisco 2025”, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y elaborado por el IMCO y Kiik Consultores, analizó a más de 240 empresas para ofrecer un diagnóstico sobre la situación actual de las mujeres en puestos directivos y áreas estratégicas.

Según el estudio, en las empresas locales 17% de las direcciones generales están ocupadas por mujeres, una cifra muy superior al promedio nacional del 3%; sin embargo, el reporte evidencia que la participación femenina continúa concentrada en áreas tradicionalmente asociadas a su rol, como mercadotecnia y recursos humanos.

Mientras tanto, los hombres siguen predominando en posiciones clave como operaciones y tecnología.

"Esa resistencia al cambio en México ha sido mayor del que vemos que ha sido en otros países. Otros países sí se han abiero a los cambios que el mundo demanda, México va muy lento ahí", sostuvo la directora del IMCO, Valeria Moy.

"No nos gusta aceptarlo pero México es muy machista", subrayó.

Y es que los resultados del estudio impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (Sedeco) confirman que, aun con los avances alcanzados, persisten retos urgentes para lograr condiciones de igualdad y equidad laboral en las empresas del estado.

Al convertirse en pionero con esta investigación, Jalisco abre un punto de inflexión en la agenda local de inclusión y sienta las bases para diseñar acciones más efectivas y sostenidas que impulsen el desarrollo del talento femenino en todos los niveles corporativos, destacó la titular de Sedeco, Cindy Blanco.