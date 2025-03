El impacto de la mujer en la economía mexicana

En los últimos años, se han hecho notorias las habilidades e intereses de las mujeres con el objetivo de mejorar su calidad de vida y crear un impacto positivo en sus familias, comunidades y relaciones personales, pues promueven estilos de vida saludables, bienestar emocional y para lograr lo anterior, luchan por incrementar su participación en la economía destacándose en diversos ámbitos, como son:

Toma de decisiones en las finanzas

Aludiendo al mercado laboral, las mujeres han reducido la dependencia económica aportando significativamente ingresos al hogar, incluso en sus funciones han logrado presencia en puestos de alta dirección que implican la toma de decisiones de las empresas.

Sin embargo, en el hogar, son las mujeres quienes al administrar los gastos, decidir sobre el ahorro o inclusive la educación de los hijos, conlleva a la toma de decisiones que sin duda también impacta en las finanzas del hogar.

Fuentes complementarias de ingresos

Por su parte, a pesar de contar con un trabajo remunerado, muchas mujeres complementan la fuente de sus ingresos mediante emprendimientos, ventas informales y servicios bajo la modalidad de un trabajo flexible apoyándose del fortalecimiento del mundo digital.

Conforme a la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se muestran indicadores de ocupación y empleo al 29 de enero de 2025, de los cuales se puede observar un ligero incremento en la tasa de participación económica de las mujeres, así como una ligera disminución en la tasa de desocupación. Asimismo, se resalta que la tasa del trabajo asalariado también ha incrementado, aunque es de resaltar que el año 2023 muestra estadísticas más favorables a las mujeres que las de 2024.

Si bien se indicó anteriormente la estadística de la tasa de trabajo asalariado para las mujeres, no debe pasar por alto que esto no implica que no exista ocupación de la mujer en el hogar, el cual representa un trabajo no remunerado y no reconocido.

De acuerdo con una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, del pasado 25 de febrero, “sumar a más mujeres a la economía podría aumentar el PIB de México en 6.9 billones de pesos durante la próxima década” , lo que impulsaría el combate a la informalidad a cambio de un trabajo remunerado y con prestaciones laborales y de seguridad social en beneficio de la fuerza femenina.

Educación

En diversas profesiones como la contaduría y finanzas, son las mujeres quienes representan un mayor porcentaje de los egresados de nivel licenciatura; sin embargo, es baja la participación en la educación continua como certificaciones y posgrados, lo que limita oportunidades de liderazgos en el mundo laboral.

No obstante, las mujeres se esfuerzan por obtener una educación de acuerdo a su profesión y en muchos casos al aspecto financiero para mejorar en el manejo de sus recursos, el ahorro y buscar alternativas de inversión, entre otros.

Redes sociales

Existen redes de apoyo de mujeres trabajadoras y para madres solteras, entre otras, que no solo buscan un apoyo social, sino que son utilizados como medios que les permiten desarrollar sus actividades de emprendimiento, comercio, dar a conocer servicios, y en otros casos, apoyo emocional, asesorías especializadas, etc.

Desafíos

Aun cuando en los últimos años se ha mantenido y en algunos casos incrementado ligeramente la participación de las mujeres como Población Económicamente Activa, continúan presentándose barreras y desafíos en la equidad salarial, representación en puestos directivos, existe una doble carga de trabajo para las mujeres que laboran en oficina o negocio derivado del emprendimiento sino también las labores del hogar y la educación de los hijos, incluso el cuidado de personas mayores, el comercio informal que evidentemente carece de prestaciones laborales.

De manera favorable, cada vez es mayor la participación de las mujeres que buscan no solo independencia, sino el empoderamiento económico, el cual es fundamental no solo para la reducción de la pobreza sino en el desarrollo económico en general.

* Angélica Leticia Valladares López, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México