Pemex emitirá bono por 30,000 millones de pesos en la BMV

Petróleos Mexicanos emitirá en el mercado local deuda quirografaria por 30,000 millones de pesos en el 2026. De acuerdo con la calificadora de deuda Moody's Local, la oferta tuvo una calificación de AAA.mx, con perspectiva estable a las emisiones propuestas.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), informó que se emitirán tres tramos: Pemex 26, Pemex 26-2 y Pemex-U. De acuerdo con el comunicado, la emisión será a través de vasos comunicantes y el bono Pemex 26 que se emitirá será a cinco años y pagará intereses cada 28 días a una tasa variable referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE).

El bono Pemex 26-2 será emitido a ocho años y pagará una tasa de interés semestral con una tasa fija nominal y el bono Pemex 26-U será a 10 años y pagará intereses de manera semestral a una tasa fija real, de acuerdo con lo publicado en el mercado bursátil nacional.

“Estos certificados bursátiles amortizarán mediante un solo pago en su fecha de vencimiento y serán la primera, segunda y tercera emisión, respectivamente, al amparo de un nuevo programa de certificados bursátiles de largo plazo por un monto de hasta 100,000 millones o su equivalente en UDIS con una vigencia de cinco años”, se destacó.

Se informó que los recursos provenientes de la colocación se destinarán a usos corporativos generales.

“La calificación de deuda senior quirografaria de largo plazo en moneda local de AAA.mx asignada a los certificados bursátiles Pemex 26, Pemex 26-2 y Pemex 26-U está sustentada en las recientes transacciones financieras, ejecutadas en coordinación con entidades del Gobierno Federal, para fortalecer la liquidez y facilitar el pago de los pasivos de corto plazo de la empresa”, se explicó en el documento.