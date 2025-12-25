Apple apuesta por el medio ambiente: Claves sobre sus proyectos de "Cero Plásticos"

En los últimos años, Apple viene siendo tema de conversación a partir de sus iniciativas sostenibles a la hora de desarrollar y ensamblar sus productos, donde los usuarios han visto cambios en el embalaje de sus dispositivos, junto a inversiones de la compañía en compensación ambiental.

Apple tiene una gama de acciones variadas en frentes de compensación de huella de carbono, ensamblaje de dispositivos y hasta el embalaje de los mismos, lo que ubicaría a la compañía a la vanguardia de acciones sostenibles.

Eliminación de plásticos

Desde la compañía se sostiene que los dispositivos actualmente son embalados o empacados en cajas 100% compuestas de fibra. Adicionalmente, el Iphone 17 se envía en empaques más compactos para incluir hasta 35% más unidades por trayecto, no solo por la eliminación de plásticos, sino por la reducción de la emisión de CO2 en el transporte de productos.

El iphone no es el único que percibió una reducción de plásticos en su ensamblaje, pues se priorizó el chasis de aluminio, el cual permite su reciclaje en varias ocasiones y así evitar la pérdida de calidad, pues el material lo permite.

Otro frente donde Apple dejó de apostar por plásticos es en las correas de sus Apple Watch, pues ahora suelen llevar materiales reciclados, sintéticos o con tejidos provenientes de otro tipo de materia prima, como el elastano, nylon o redes de pesca recicladas.

La energía sostenible

La compañía aseguró que el programa de Energía Limpia para Proveedores hizo posible que hasta 21.8 millones de toneladas métricas de CO2e fueran evitadas en 2024, evitando un mayor impacto ambiental en las operaciones. Por otro lado, desde Apple se expone que las baterías que producen contienen hasta 99% de cobalto reciclado.

La Mac Mini es uno de los dispositivos que ahora aprovecha mejor la energía, puesto que Apple sostiene que es fabricada con energías 100% renovables y, según la empresa, esta es distribuida en hasta 50% de métodos con menos emisiones de carbono.

El consumo de agua

Otro frente en el que la compañía afirma centrarse es en el gasto de agua, se sostiene que ya se han ahorrado hasta 14,000 millones de galones de agua dulce, esto gracias a a su Programa de Agua Limpia para Proveedores en 2024.

Compensación ambiental

Desde Apple se tiene bastante atención sobre la colaboraciones y acciones que apuntan a la compensación ambiental y una de las formas de a entidad, es plantando árboles. Más de 60,000 hectáreas de bosques con certificación sostenible han sido plantadas por la compañía, esto junto a 40,000 hectáreas de ecosistemas nativos protegidos gracias al Fondo de Restauración.