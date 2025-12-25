Navidad 2025 tuvo desabrida programación de NFL

La Navidad 2025 no fue la más brillante para la NFL desde que decidió programar partidos en este día hace 54 años.

De los seis equipos activos en la jornada navideña de esta temporada, apenas uno tenía el aderezo de pelear por un puesto en playoffs y no lo consiguió. Se trata de Detroit Lions, que perdió 23-10 en su visita a Minnesota Vikings.

Aunado a eso, tres de los quarterbacks con mayores reflectores no tuvieron minutos por padecer lesiones: Patrick Mahomes con Chiefs, Jayden Daniels con Commanders ni JJ McCarthy con Vikings.

La programación de la NFL para este 25 de diciembre suponía intensos duelos de quarterbacks con los siguientes partidos: Commanders ante Cowboys, Vikings ante Lions y Chiefs ante Broncos, en ese orden cronológico.

Además, se estimaba que fueran equipos que ya tuvieran boleto amarrado a postemporada, para ofrecer un adelanto de calidad, o al menos ser protagonistas en la disputa por un lugar, tomando en cuenta que esta es la penúltima jornada de fase regular (Semana 17). Pero no hubo tales ingredientes.

“Lo que Netflix planeó fue: Dak Prescott contra Jayden Daniels, Jared Goff contra JJ McCarthy y Bo Nix contra Patrick Mahomes. Lo que pasó fue: Dak Prescott contra Josh Johnson, Jared Goff contra Max Brosmer y Bo Nix contra Chris Oladokun. De los seis equipos que jugaron, sólo uno está en playoffs”, escribió en su cuenta de X, Jesse Morse, especialista en medicina deportiva y lesiones en la NFL.

Respecto a los boletos para la postemporada, de los seis que subieron al escenario navideño únicamente Denver Broncos ya tenía pase asegurado antes de enfrentar a los Chiefs en Arrowhead.

Los Broncos llegaron a la Semana 17 como líderes de la División Oeste de la Conferencia Americana (AFC) con récord de 12-3, apenas por delante de Los Ángeles Chargers con 11-4. Luego estaban los Chiefs, ya eliminados, con 6-9.

La rivalidad Broncos-Chiefs tomó un tinte especial esta temporada porque los de Denver lograron romper con nueve años de títulos consecutivos de los de Kansas en la AFC Oeste.

Pero ese tinte se difuminó para la jornada navideña, una vez que estaba confirmada la eliminación de postemporada de los Chiefs por primera vez desde 2014. Los Broncos, en cambio, llegaron con la motivación de seguir en la pelea por ser el mejor sembrado de AFC y evitar la Ronda de Comodines.

Contexto en Washington y Minnesota

Por otra parte, los Lions estaban obligados a ganar en Minnesota para mantener la vela prendida hacia los playoffs.

Los Vikings ya estaban eliminados, pero 11 puntos del pateador Will Reichard ayudaron a emparejar su récord a 8-8, mismo con el que se quedó Detroit y con el que confirmó su eliminación.

Vikings y Lions comparten la División Norte de la Conferencia Nacional (NFC). Después de esta jornada navideña, ambos ya se quedaron rezagados respecto a Chicago Bears (11-4) y Green Bay Packers (9-5) en ese sector.

Fue un duro golpe especialmente para los Lions, ya que buscaban llegar a su tercera postemporada consecutiva con Dan Campbell como head coach y Jared Goff como quarterback. Hace un par de años, incluso, se quedaron a una victoria de ganar el Campeonato de la NFC por primera vez y avanzar al Super Bowl. La deuda seguirá pendiente.

El otro de los partidos de este 25 de diciembre ya no tenía nada en disputa, ya que tanto Commanders como Cowboys llegaron eliminados de cualquier posibilidad de playoffs.

Lo único que Dallas intentará recuperar en lo que resta de la fase regular es un récord neutral, ya que hasta el momento es negativo con 7-8-1. Para ello, tendrá que vencer como visitante a New York Giants el domingo 4 de enero.

Los Cowboys son una de las grandes decepciones de la NFL desde hace años, pero tuvieron énfasis hace unos días al confirmar tres décadas sin llegar al Super Bowl, luego de lograrlo por última vez, con título incluido, en la temporada 1995.

La Semana 17 de la NFL continuará entre este sábado 27 y lunes 29 de diciembre, con algunos cruces que generan más expectativas que los de Navidad como el Bills ante Eagles y 49ers ante Bears.