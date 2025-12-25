La industria automotriz también depende de la protección de datos en propiedad intelectual

La cadena de la industria automotriz ha dejado de estar integrada solamente por las armadoras tradicionales, ahora se compone de nuevas compañías de otros sectores porque esta es una industria que propicia innovaciones y que demanda nuevos estándares de seguridad, expuso BSI.

Por ello, dijo la firma, la Asociación Alemana de la Industria Automotriz creó el estándar de seguridad de la información para la industria automotriz o TISAX, por sus siglas en inglés.

Este estándar establece un marco común para evaluar y compartir resultados de seguridad entre fabricantes y proveedores de la cadena automotriz, basándose en la norma ISO 27001 pero adaptada a las necesidades del sector, según BSI.

El objetivo está en reducir auditorías redundantes y aumentar la confianza para asegurar la protección de datos críticos como los prototipos, la propiedad intelectual y otros datos técnicos, a lo largo de toda la cadena de valor.

“La operación diaria de la industria automotriz depende de un intercambio continuo de información entre fabricantes y proveedores. En ese flujo circulan planos, prototipos, datos de clientes, software y procesos logísticos que pasan por múltiples manos antes de convertirse en un vehículo terminado. Esto ha obligado al sector a asumir la protección de la información como una tarea compartida, no como una responsabilidad aislada”, dijo la firma de estándares.

La entidad señala que existen más de 17,500 sitios auditados en más de 90 países y alrededor de 3,000 organizaciones activas con este tipo de estándares.

Y aunque el esquema suele relacionarse con grandes armadoras, hoy participan también empresas de software, manufactura electrónica, logística, servicios en la nube y diseño industrial, todas integradas a cadenas productivas donde la información circula de manera constante.

Leonardo García, especialista en sistemas de gestión de seguridad de la información, dijo que “TISAX es una cadena de confianza iniciada por la asociación automotriz alemana; ahí empezó esta historia”.