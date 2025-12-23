Solicitan permiso para más hoteles en Quintana Roo

Cancún, QR. Quintana Roo concluye el año con proyectos hoteleros que lo acercan cada vez más a alcanzar en el mediano plazo las 150,000 habitaciones.

El proyecto en puerta es el hotel Terraesmeralda de 954 habitaciones, cuya inversión inicial anunciada es de 100 millones de pesos y un plan de mitigación ambiental a 20 años.

Se espera que la obra arranque a más tardar a mediados del 2026 dentro del complejo conocido como Punta Maroma en la Riviera Maya, a 2.3 km desde la carretera Federal 307.

El predio donde se pretende edificar el hotel resulta de la fusión de dos lotes, con una superficie total de 11.85 hectáreas y un frente de playa de aproximadamente 450 metros, con vista hacia la isla de Cozumel. En este espacio se proyecta la construcción de 10 edificios que albergarán un total de 954 habitaciones de hotel distribuidas entre categorías junior, ejecutivas y presidenciales.

Además de las habitaciones, el proyecto contempla un “destination spa”, salón de eventos, gimnasio, áreas comerciales, canchas de tenis y un total de ocho albercas para adultos y niños. También se prevé la construcción de 802 cajones de estacionamiento, ubicados a nivel natural del terreno, así como diversas áreas de servicios y consumo para atender la capacidad del hotel.

Saldo del crecimiento

Al corte del mes de septiembre de este año, Quintana Roo alcanza prácticamente las 138,000 en todo el estado. Este número lo coloca como el segundo destino de todo el mundo con la mayor infraestructura de hospedaje turístico, sólo por detrás de Las Vegas, según lo ha expresado el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra.

En julio de este año la entidad contaba con 135,961 cuartos, por lo que en apenas dos meses la cifra se actualizó hasta las 137,937, es decir, 1,976 unidades más.

Esto supone un crecimiento de 10.8% desde agosto del 2022 a la fecha, pues hace tres años el estado contaba con 124,463 habitaciones. Desde entonces se han construido 13,474 nuevos cuartos, sobre todo en la zona norte del estado.

Es decir, si se mantiene ese ritmo, en los próximos cinco años la entidad podría superar las 150,000 habitaciones y alcanzar a Las Vegas, según pronósticos de la Secretaría de Turismo estatal.

Aunado a ello, según el más reciente reporte elaborado por la firma CBRE, en la primera mitad del año abrieron 2,280 nuevos cuartos hoteleros en todo el país, de los cuales 1,715 (75%) corresponden a Cancún, otros 355 (16%) a la Riviera Maya y 140 (6%) más a la Riviera Nayarit.

Esto significa que entre Cancún y la Riviera Maya se ha concentrado 91% de la totalidad de nuevos cuartos hoteleros que se han abierto en el país en la primera mitad del 2025.