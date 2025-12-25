Clausura 2026, reto extremo para inteligencias deportivas

En el futbol mexicano, quien no haya aprovechado las fiestas de fin de año para relajarse estará lejos de hacerlo en 2026.

Si de por sí los calendarios futbolísticos son cada vez más saturados, el primer semestre del año entrante tendrá una exigencia todavía más ruda: el torneo Clausura de Liga MX, la Copa de Campeones de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe (CONCACAF) y los partidos de preparación de selecciones nacionales rumbo al Mundial de la FIFA.

Aunque sólo seis de los 18 integrantes de Liga MX disputarán la llamada Concachampions, todos compartirán el desafío de servir como laboratorio para que sus jugadores sean convocados a Selección Mexicana. En ese caso, los perderían para la fase final (Liguilla).

Esta situación se confirmó a inicios de diciembre, durante la más reciente Asamblea de Dueños de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Sin embargo, era algo previsto desde hace meses.

“Tomar decisiones en este momento sólo habla de que (los clubes) no tomaron previsiones, porque esto se sabía desde hace mucho tiempo. Nadie puede poner como pretexto que se quedarán sin jugadores”, comenta para El Economista, Ángel Palma, asesor de blindaje de capital en la agencia Total Match-Ameppris y con más de una década como consultor de imagen pública en la industria del futbol.

“Esto se tuvo que haber visto desde hace un año, ir armando un plantel que pudiera suplir esas bajas independientemente de si las reglas van a cambiar, porque por ahí se escucha que podría haber refuerzos con equipos eliminados durante Liguilla”.

Según un reporte de la cadena ESPN, basándose en el artículo 27 del actual Reglamento de Competencia de Liga MX, los equipos podrían habilitar hasta dos agentes libres después del cierre de registros el 9 de febrero, pensando en las eventuales bajas de sus seleccionados.

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, planea juntar a sus convocados para el Mundial con cinco semanas de anticipación, lo que les impediría disputar la Liguilla.

Entre los equipos que podrían verse más afectados, de acuerdo con las últimas convocatorias de Aguirre, resaltan América, Toluca, Chivas y Cruz Azul, que el torneo pasado terminaron entre los seis mejores de fase regular.

“En lo que haría mucho énfasis es que se tuvo al menos un año para planear esto y poder tomar decisiones desde la dirección deportiva”, recalca Ángel Palma.

Doble desafío

Antonio Mohamed, entrenador de Toluca, manifestó su inconformidad ante esta situación días después de ganar el bicampeonato de Liga MX.

La molestia también se debió a la peculiar programación del Clausura 2026: las primeras tres jornadas se jugarán entre el 9 y 18 de enero, luego habrá una pausa para un par de amistosos de la Selección Mexicana y la Liga MX se reanudará hasta el 30 de dicho mes.

“Sabemos que las primeras fechas las vamos a jugar muy justos. Tenemos que decidir si las vamos a jugar con todo el equipo o vamos a hacer una preparación de 15 o 20 días en enero. La verdad que nos ponen contra la espada y la pared”, declaró el argentino, que ganó cuatro títulos con Toluca en 2025.

Pero enfatizó que la planeación ya estaba en marcha con su directiva: “Eso ya lo venimos planificando hace bastante. Venimos hablando con Santiago San Román (director deportivo) sobre lo que tenemos que hacer, porque para este semestre tenemos que ser muy puntuales en los refuerzos para poder competir en CONCACAF y liga”, le dijo a ESPN.

Toluca tendrá doble competencia entre enero y mayo, al igual que América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul y Pumas. Si alguno llegara tanto a la final de Liga MX como a la de Concachampions, habría disputado al menos 30 partidos en menos de cinco meses.

“Creo que para el aficionado será un semestre muy valioso, con mucha oferta, y eso va a mover a la industria en términos de generar entradas de dinero. Pero para el actor principal, el jugador, ahí es donde tienen que hacer una planeación muy importante en lo físico”, subraya el especialista consultado por este diario.

“En la Liga MX, en específico, los jugadores no están acostumbrados a una carga fuerte de partidos. La planeación se tuvo que haber hecho hace mucho tiempo para tener una plantilla vasta y buena preparación física, porque hay un riesgo alto de lesiones. Las consecuencias de no planear un plantel se van a reflejar ahí”.

Oportunidad abierta

Los departamentos de dirección e inteligencia deportiva son los encargados, junto al director técnico, de diseñar los planteles de los equipos previendo estas y otras circunstancias.

Un área de oportunidad será el próximo mercado de invierno, que estará abierto del 1 de enero al 9 de febrero. Algunos equipos ya empezaron a mover piezas, siendo Pumas uno de los más destacados con tres fichajes oficiales: César Garza, Juninho Vieira y Antonio Leone, además de Jordan Carrillo en el radar.

Club Universidad ni siquiera calificó a Liguilla en el más reciente torneo. Las bajas de seleccionados para equipos que sí llegaron a instancias finales en 2025, además de la demanda de doble competencia, abre una ventana para que Pumas y otros equipos puedan retomar protagonismo en Liga MX.

Sin embargo, el mercado de transferencias de invierno está justo a la mitad de la temporada y no permite amplio margen para que los clubes reconstruyan proyectos desde cero.

“Históricamente, por los tiempos, es una ventana que se mueve poco. Debería ser, generalmente, una ventana de transferencias para pequeños ajustes, no para grandes impactos, una ventana de continuidad de acuerdo con el calendario FIFA. No es de inicios, sino de ajustes”, califica Ángel Palma al respecto.

En el mercado de invierno 2025, los equipos que más gastaron fueron Cruz Azul con 26.2 millones de euros, Chivas con 8.7 y Necaxa con 8.3, según Transfermarkt.

Pero los proyectos que lucen como favoritos para refrendar su desempeño en últimos torneos son Toluca (en busca del tricampeonato), Tigres, Cruz Azul y América.

“Por ahí alguno pudiera dar la sorpresa, pero los que realmente están planeando son los de la parte alta. Todavía estamos en espera de ver algunos refuerzos, pero creo que todo va a seguir igual. A los que les va bien es porque planean bien”.