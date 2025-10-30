Pese a coyuntura, el comercio exterior de México sigue creciendo: Comce

Querétaro, Qro. Pese al contexto global, el comercio exterior de México mantiene crecimiento y no se ha registrado una contracción, lo que se refleja en las economías estatales y nacional, afirmó el presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Sergio Contreras Pérez.

Durante la inauguración del 31 Congreso de Comercio Exterior Mexicano, que se realiza en Querétaro del 29 al 31 de octubre, destacó que México ha sido resiliente ante una nueva estrategia mundial y las políticas arancelarias de Estados Unidos.

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones mexicanas acumularon un crecimiento de 5.7%, respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Inegi.

“El comercio exterior de México, en los primeros nueve meses del 2025, ya con toda esta situación que se ha venido presentando, sigue creciendo a un porcentaje más del 5%, que eso es mucho; es importantísimo porque no hemos tenido una contracción en nuestro comercio exterior”, expresó.

No obstante, reconoció que el comercio internacional pasa por un momento crucial; y resaltó que, desde una perspectiva económica, Estados Unidos, Canadá y México representan a la región más importante; también resaltó la dependencia que tiene la economía estadounidense de la mexicana.

“Somos el socio número uno de Estados Unidos, de la economía más importante del mundo, (…) lo vamos a seguir siendo por esta integración que tenemos en la parte industrial”, resaltó.

También contextualizó que México es la décima potencia exportadora e importadora; aunado a que 72% del Producto Interno Bruto nacional está relacionado con el comercio exterior; refirió que las manufacturas aportan 90% de las exportaciones. Tan sólo en el sector automotriz, Estados Unidos depende en 42% de la proveeduría de autopartes mexicanas.

El presidente honorario del Comce, Valentín Diez Morodo, destacó que el sector enfrenta retos y tiempos de transformación que obligan a reconocer un nuevo orden del comercio mundial; en este proceso, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) -dijo- juegan un papel esencial en la proveeduría nacional de las firmas exportadoras.

Libre comercio, eje fundamental

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, resaltó que la primera edición del congreso ocurrió en la víspera del TLCAN; y ahora, llega en la antesala de la revisión del T-MEC. En ambos episodios, dijo, es clave que el libre comercio sea un eje elemental para el desarrollo del país.

“Después de que nuestro comercio exterior ha crecido en su valor más de 10 veces en términos reales, (…) hoy nada más en la frontera norte, en los 3,156 kilómetros, si fuera esta franja fronteriza un país sería la tercera economía del mundo”, dijo.

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), Altagracia Gómez Sierra, habló de las metas que plantea el Plan México: ser una de las 10 economías más grandes del mundo, lograr 150,000 egresados de ingenierías y carreras STEM por año, que las compras públicas apalanquen el desarrollo económico regional, entre otros puntos. También refirió a Querétaro como punta de lanza en las industrias aeroespacial, automotriz y, ahora, en centros de datos.

Durante su intervención, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, mencionó la participación del estado en el comercio exterior, al exportar un valor de casi 18,000 millones de dólares al año.