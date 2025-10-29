Socios del Comce-Sur esperan vender en España, Alemania y Bélgica tras visita

Puebla, Pue. Socios del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce-Sur) que realizaron misiones comerciales a España, Alemania y Bélgica, esperan concretar negocios en esos países. Esto, como parte de diversificar sus mercados, porque el 85% de las exportaciones poblanas son a Estados Unidos.

Antar Mendoza, presidente del organismo, comentó que se enfrentan grandes desafíos por los amagues de aranceles o la aplicación de algunos a ciertos productos hechos en México, situación que obliga a las empresas a buscar mercados en Europa y Asia, donde hay flexibilidad comercial.

Indicó que hacer esas visitas permite a las empresas poblanas conocer los requisitos de certificaciones, así como las normas de empaquetados en otros países.

Reconoció que las exportaciones al país vecino del norte van a la baja por la incertidumbre que generó el gobierno de Donald Trump con sus medidas arancelarias.

Mencionó que algunos socindustriasios están por tener acuerdos con firmas europeas, lo que da muestras de que locales pueden ser competitivas en otros mercados.

Explicó que un producto destinado a la comunidad judía necesita una certificación específica, e incluso hay productos que requieren hasta 15 certificaciones distintas para su venta en otros países.

“Con la Secretaría de Economía se trabaja en identificar a las empresas mejor preparadas para incursionar en estos mercados, como las dedicadas a la producción de salsas artesanales”, comentó.

Antar Mendoza adelantó que, para el 2026 seguirán con la estrategia de seguir haciendo misiones comerciales para sus socios. Los destinos que tendría considerado el Comce-Sur son Francia y otra vez, España.

Recordó que en la Feria Anuga, en Alemania, aprendieron sobre los empaquetados que las empresas prefieren, cuyo evento es de los más importantes en alimentos.

En ese evento, ahondó, se concertaron entrevistas para la presentación de los productos de Puebla y estados del sureste del país, tales como mezcal y bebidas espirituosas, botanas, café, chocolate, especias y endulzantes naturales

El dirigente del Comce-Sur reiteró que es una estrategia de ampliar la internacionalización de sus socios, ya que hay oportunidades factibles en el exterior, pero requieren un acompañamiento para garantizar el acercamiento.