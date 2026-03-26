IP en Puebla pide operativos para evitar presencia de vendedores ambulantes

Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) exhortó al ayuntamiento de Puebla y al gobierno del estado que haya operativos en el Centro Histórico para evitar la presencia de vendedores ambulantes, quienes están invadiendo calles de los alrededores al primer cuadro, en perjuicio del comercio establecido.

César Bonilla Yunes, presidente del organismo y que tiene más de 2,000 afiliados entre comercios, restaurantes y servicios, exhortó a que haya participación entre ambos órdenes de gobierno, ya que el municipio no puede desplegar gran parte de su fuerza policial para impedir la instalación de puestos.

Mencionó que, de forma discreta, se ven a policías en la zona, “pero no pueden desalojar a unos cuantos a varios comerciantes informales, quienes superan en número a los uniformados”.

Indicó que el año pasado vieron operativos permanentes en la zona y, con ello, inhibieron una mayor presencia de puestos en las calles del centro.

Aseguró que hay un impacto económico para los comercios del centro, quienes no dejan de pagar rentas caras, además de los gastos operativos que cada vez son mayores.

Evitar acuerdos

Puntualizó que las autoridades no pueden entrar a la negociación con organizaciones de vendedores ambulantes, porque sería darle la espalda a los empresarios que también confiaron en este ayuntamiento principalmente.

Bonilla Yunes dijo que al no frenar esa competencia desleal también se afecta la generación de empleos, los cuales están sujetos a metas de ventas.

Mencionó que los vendedores ambulantes mediante amenazas también quieren lograr espacios en perjuicio de los locatarios que cumplen con todos los permisos para operar.

“No puede haber 300 ni 20 vendedores ambulantes, solo el centro es espacio de los negocios establecidos, los cuales pagan impuestos y, con ello, contribuyen a las arcas municipales”, expuso.

Consideró importante que se tenga una estrategia integral para no solo impedir la presencia del comercio informal, sino también reinstalarlos a otras zonas de la ciudad, donde puedan hacer su actividad sin afectar al sector formal.