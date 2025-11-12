Nvidia invertirá 1,000 millones de dólares en centro de datos de IA en Nuevo León

El gobierno de Nuevo León informó la mañana de este miércoles que Nvidia invertirá unos 1,000 millones de dólares para construir un centro de datos ecológico de Inteligencia Artificial (IA) en el estado.

El anuncio se hizo en un mensaje de video subido a redes sociales.

"La empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES. Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León", escribió el gobernador en su cuenta de X.

Nvidia hizo historia al convertirse en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil.

Nvidia es uno de los mayores fabricantes de microprocesadores usados en el creciente mercado de la inteligencia artificial, lo que la ha impulsado a situarse como la compañía con mayor valor bursátil del mundo.

INFORMACION EN PROCESO...