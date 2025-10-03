México IA+ busca impulsar la soberanía tecnológica de México

México IA+ Inversión Acelerada busca articular a gobierno, industria, academia y sociedad civil en torno a un objetivo: que el país desarrolle y controle su propia infraestructura y capacidades de inteligencia artificial, sin depender de tecnologías externas.

El proyecto nace de conversaciones con la compañía estadounidense de semiconductores NVIDIA y de la firma del programa global Sovereign AI, que busca un aliado estratégico local por país para construir ecosistemas nacionales de IA. En México, Cipre Holding fue seleccionado como socio para liderar esta agenda.

La premisa del evento es convertir la soberanía de la IA en política pública, infraestructura y talento. No se trata de importar algoritmos, sino de crear datos, centros de cómputo, estándares, marcos éticos y capacidades humanas con sello mexicano.

“Sin duda hoy la inteligencia artificial es el nuevo motor de poder global y México debe decidir si quiere ser espectador o protagonista y la única manera de ser protagonista es realmente también generando nuestra propia tecnología y no depender de países externos”, dijo Jessica Peña, directora de México IA+ Inversión Acelerada en entrevista.

México IA+ plantea once ejes estratégicos para organizar el esfuerzo nacional. Entre ellos están IA y robótica; infraestructura soberana y ciberseguridad; energía verde; electromovilidad; gobernanza digital; economía circular; logística inteligente; agrotech y foodtech; salud digital y biotecnología; y turismo 5.0. La intención es que cada vertical conecte problemas públicos, proyectos empresariales y formación de talento.

El evento reunirá contenidos y expertos de Europa, Estados Unidos y México, con la presencia del board de NVIDIA, líderes del CCE y autoridades.

La programación considera cuatro escenarios simultáneos y un escenario principal con capacidad para 5,000 asistentes. Habrá training labs y workshops técnicos, además de espacios B2B para promover inversión y nearshoring. Se esperan 25 delegaciones internacionales para vincular proyectos y capital con iniciativas mexicanas.

La gobernanza de los datos es otro pilar del evento. México IA+ impulsará la generación, custodia y certificación de conjuntos de datos para entrenar modelos con identidad cultural y prioridades nacionales, un paso para asegurar la calidad, seguridad y pertinencia de las soluciones.

“Para NVIDIA, sovereign significa que un país construya y controle su propia inteligencia artificial con infraestructura, datos, talento y entornos operativos nacionales”, dijo Peña, y advirtió que el proyecto busca traducir esa definición en acciones y resultados medibles en crecimiento económico y competitividad.

La participación es abierta, con boletos a la venta en las modalidades académica (con descuento) y opciones para perfiles empresariales y políticos; también habrá becas y convocatorias públicas.

