Calendario Clausura 2026 de la Liga MX: fechas clave, inicio y cuándo son los Clásicos

Las ilusiones se renuevan y la agenda futbolera para el próximo año ya esta lista, ya que la Liga MX hizo oficial esta semana el calendario del Torneo Clausura 2026, una campaña que promete emociones fuertes no solo por la lucha por el título local, sino porque los clubes deberán gestionar sus plantillas para cumplir con la Liga de Campeones de la Concacaf.

Si quieres planear tus fines de semana de fútbol, aquí te presentamos la hoja de ruta completa para el siguiente certamen.

Las fechas que debes marcar en el calendario

El camino hacia la gloria comenzará en pleno invierno y culminará con el calor de mayo. Estos son los momentos clave del torneo:

Inicio del torneo: Viernes 9 de enero.

Fin de la Fase Regular: Domingo 26 de abril.

Fase Final (Play-In/Liguilla): Inicia el 2 y 3 de mayo.

Gran Final: Domingo 24 de mayo.

Consulta aquí: El calendario completo del Clausura 2026

El plato fuerte: Los Clásicos de México

El torneo nos regalará un 14 de febrero muy especial. Mientras unos celebran el amor, en Guadalajara se vivirá la pasión del Clásico de Clásicos; Chivas recibirá al América en el Estadio Akron a las 21:00 horas.

Aquí el resto de los duelos por el orgullo:

Clásico de la 57 (Querétaro vs. San Luis): 14 de febrero, 17:00 hrs.

Clásico Tapatío (Atlas vs. Chivas): 7 de marzo, 19:00 hrs.

Clásico Regio (Tigres vs. Monterrey): 7 de marzo, 21:00 hrs.

Clásico Capitalino (Pumas vs. América): 21 de marzo en CU.

Clásico Joven (América vs. Cruz Azul): 11 de abril, 21:00 hrs.

"Juegazos" y cuentas pendientes

El Clausura 2026 también estará marcado por duelos de alta intensidad que suelen decidir los puestos altos de la tabla.

Duelos de alto voltaje

Tigres vs. Pumas: Miércoles 14 de enero (Jornada 2).

Cruz Azul vs. Chivas: Sábado 21 de febrero (Jornada 7).

América vs. Tigres: Sábado 28 de febrero (Jornada 8).

Monterrey vs. Chivas: Sábado 21 de marzo (Jornada 12).

Las revanchas

Para muchos, el fútbol siempre da una segunda oportunidad. Tigres y Toluca se verán las caras muy pronto (Jornada 3, 17 de enero) tras la reciente final. Por su parte, Monterrey buscará sacarse la espina de la eliminación en semifinales ante los Diablos Rojos desde la Jornada 1 (10 de enero).

Reencuentros en el banquillo

El morbo no faltará cuando los directores técnicos se midan a sus antiguos equipos. No pierdas de vista estos partidos:

León vs. Cruz Azul: Jornada 1 (10 de enero).

Pumas vs. Toluca: Jornada 9 (3 de marzo).

Cruz Azul vs. Necaxa: Jornada 17 (26 de abril).

Viernes de fútbol y un partido pendiente

Para los amantes del "Viernes Botonero", habrá acción constante con equipos como Mazatlán, Juárez y Puebla protagonizando las noches de inicio de jornada.

Además, toma nota: el duelo entre Chivas y León correspondiente a la Jornada 9 ha sido reprogramado para el miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas. ¡Que no se te pase!

¿Cuál de estos partidos esperas con más ansias? Prepárate, porque el Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina.