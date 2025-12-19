Reabrirá la zona arqueológica de Toniná tras declaratoria de expropiación

Un decreto publicado este jueves 18 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) anuncia la declaratoria de utilidad pública para la recuperación de más de 9 hectáreas de un terreno privado ubicado dentro de la poligonal de la zona arqueológica de Toniná, en Chiapas, y pondrá fin a la clausura del sitio, que permanece cerrado desde 2023.

La Secretaría de Cultura emitió un comunicado explicando que la medida, por disposición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la propia secretaria, Claudia Curiel de Icaza, "busca garantizar el libre tránsito de la visita pública al sitio patrimonial, ubicado en el municipio de Ocosingo.

Con dicha medida, gestionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), "se impulsará la investigación, conservación, protección técnica y legal, así como la divulgación de uno de los asentamientos precolombinos más destacados de nuestro país, conocido en tiempos antiguos como Po o Popo, según han acreditado las manifestaciones jeroglíficas halladas en su interior".

Claudia Curiel de Icaza expresó que esta determinación es “un acto de justicia histórica y de reconocimiento a nuestra memoria e identidad”.

La pirámide más alta

Toniná es uno de los centros ceremoniales mayas más significativos. Destaca por su compleja arquitectura, su desarrollo urbano vertical y la riqueza de su registro escultórico y todos los símbolos que contiene. Es reconocida por albergar la estructura piramidal más alta en México, con 75 metros sobre el basamento inferior y 320 metros de fachada.

La pirámide más alta de la cultura maya. cortesía

Su periodo de auge se produjo hacia los siglos VII al IX, y se tiene constancia escrita de su existencia desde finales del siglo VI, concretamente del año 593, el cual corresponde a la primera inscripción calendárica identificada en la zona.

La zona arqueológica se encuentra cerrada al público desde septiembre de 2023, por lo que su próxima reapertura también tiene un impacto positivo en las comunidades aledañas, al sentar las bases para un aprovechamiento socialmente responsable del patrimonio cultural, mediante proyectos de turismo sostenible, precisaron las autoridades.

Asimismo, destaca como objetivo de la medida brindar la posibilidad para que también las comunidades originarias vecinas a la zona arqueológica continúen la realización de ceremonias y rituales que, dentro de sus cosmovisiones, ligan a sus ancestros y ancestras con el sitio, al cual acuden para realizar peticiones durante las temporadas de lluvias y cosechas.