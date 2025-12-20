Tráfico, prisas y fiestas: cómo la planeación en temporada decembrina puede bajar el estrés

La planeación de actividades y traslados durante la temporada decembrina puede ser una herramienta clave para reducir el estrés y prevenir accidentes, en un periodo marcado por el aumento del tráfico vehicular y la saturación de servicios, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con datos de WAZE Mobile, las horas pico en esta época del año se concentran principalmente de martes a sábado, entre las 16:00 y las 22:00 horas, un lapso en el que coinciden cenas de trabajo, celebraciones y un mayor número de desplazamientos hacia supermercados, centros comerciales y tiendas departamentales.

A ello se suma la salida de personas de la Ciudad de México hacia otras entidades, lo que incrementa la congestión en vialidades de acceso y eleva la demanda de taxis por aplicación y servicios de cuidado personal.

El académico de la Facultad de Psicología, Ricardo Trujillo Correa, explicó que en este contexto es fundamental identificar y manejar las situaciones de estrés, ya que pueden favorecer incidentes viales. “No es un problema individual, es del contexto, del entorno donde nos enfrentamos a demandas asociadas al cumplimiento de expectativas y logros”, señaló.

El especialista ejemplificó que, en ocasiones, la presión por cumplir con tradiciones, como preparar una cena navideña específica, incrementa la tensión innecesariamente, cuando una mejor organización permitiría resolverlo de manera más sencilla y tranquila. A su vez, subrayó que los problemas de tráfico no siempre se originan en el mal humor de las personas, sino en la saturación vehicular, la falta de alternativas y las deficiencias del transporte público, factores que se conectan con dimensiones sociales e incluso políticas.

Ante ello, Trujillo recomendó planear con anticipación los horarios de traslado, considerar rutas alternas y estar atentos a riesgos adicionales como marchas, fiestas o cierres viales por festividades. También sugirió, en la medida de lo posible, utilizar el transporte público y, en caso de viajar en vehículo particular, mantener la calma, usar el cinturón de seguridad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, sustancias o fatiga, y respetar las distancias de seguridad.

Por su parte, Mario Alberto Ordaz Montes, subdirector de Infraestructura Vial de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad de la UNAM, destacó la importancia de extremar precauciones técnicas durante esta temporada. Entre las medidas recomendadas están mantener el doble de distancia con el vehículo de enfrente, respetar o incluso reducir los límites de velocidad y realizar una revisión mecánica previa, especialmente de frenos y neumáticos.

Ordaz enfatizó que niñas, niños y mascotas deben viajar en el asiento trasero con los dispositivos de seguridad correspondientes, y recordó que conducir en estado de ebriedad o cansancio disminuye reflejos, destreza y atención al camino. En el caso de motociclistas, subrayó que el riesgo es mayor, por lo que el uso de casco, ropa y calzado de protección es indispensable, además de no exceder dos personas por unidad, mantener las luces encendidas y evitar maniobras peligrosas como rebasar por la derecha o invadir carriles confinados.

Con una mejor organización de tiempos, el respeto a las normas viales y una actitud preventiva, los especialistas coincidieron en que es posible reducir el estrés característico de la temporada decembrina y avanzar hacia una movilidad más segura, eficiente y sostenible, en la que todas las personas asumen una responsabilidad compartida.