“Navidades México”, del Ballet de Amalia Hernández, comienza temporada en Chapultepec

El espectáculo “Navidades México”, presentado por el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, comenzará su temporada 18 en el Castillo de Chapultepec, uno de los espacios más icónicos de la Ciudad de México.

Con más de 100 bailarines y músicos en escena, este clásico de temporada se presentará del 25 de diciembre al 11 de enero en la explanada del Castillo, con el vestuario original diseñado por la propia Amalia Hernández, para celebrar las tradiciones decembrinas mexicanas.

Navidades en México, presentado nuevamente por Banamex, está inspirado en las festividades tradicionales de nuestro país, mismas que se traducen en tres actos. El primero recrea el momento de la Anunciación a la Virgen María, que continúa con el montaje de un Nacimiento viviente.

En el segundo acto, los Reyes Magos ofrecen regalos al niño Dios, representados con danzas provenientes de diferentes regiones, así como bailes inspirados en las costumbres mexicanas.

Por último, se representa una posada típica mexicana: los peregrinos, el canto de letanías, la luz de las velas, que representan la guía de los caminantes, y la tradicional piñata, que simboliza los siete pecados capitales y la fuerza que acaba con el pecado y las tentaciones.

El Ballet Folklórico de México agradeció el apoyo de Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia - Castillo de Chapultepec por formar parte de la historia del ballet en uno de los recintos más importantes de México.

Salvador López López, director general y nieto de Amalia Hernández, destacó lo importante que es para el Ballet Folklórico conservar y promover las tradiciones de México: “El Ballet Folklórico de México tiene el honor de ser embajador de nuestras tradiciones, de llevar el colorido, la música y la danza que nos caracteriza más allá de nuestras fronteras. Agradecemos profundamente poder seguir llevando la alegría de la Navidad a todos los mexicanos en este icónico recinto, el Castillo de Chapultepec".

Navidades en México

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

Del 25 de diciembre al 11 de enero, 19:00 horas (excepto lunes 29 y miércoles 31 de diciembre; viernes 2, lunes 5, martes 6, jueves 8 y viernes 9, de enero de 2026)

Castillo de Chapultepec

Boletos en Ticketmaster desde 1,612 pesos.

Nota: el espectáculo se presenta al aire libre, por lo que se recomienda asistir bien abrigado.