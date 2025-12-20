Clima en México este 20 de diciembre: lluvias intensas en el sureste y calor en el norte

Este sábado, el panorama meteorológico en México se divide en dos realidades. Mientras el Frente Frío 22 comienza a despedirse desplazándose hacia el oriente del Golfo de México, una combinación de canales de baja presión y una vaguada en altura mantendrán la alerta por lluvias en el sureste del país. Por el contrario, un sistema anticiclónico traerá sol y calor para el noroeste y occidente del territorio nacional.

Estados con pronóstico de lluvias fuertes

Si vives en Veracruz, Oaxaca, Chiapas o Quintana Roo, no olvides el paraguas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre lluvias puntuales fuertes que podrían alcanzar acumulados de hasta 50 mm.

Las autoridades pidieron especial atención en las siguientes zonas:

Veracruz: Región Olmeca, Papaloapan y Los Tuxtlas.

Oaxaca: Noreste del estado.

Chiapas: Este y sureste.

Quintana Roo: Sur y sureste.

Ojo con los riesgos: estas lluvias podrían provocar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves o inundaciones en zonas bajas. Además, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, se esperan rachas de viento de entre 60 y 70 km/h durante la mañana, las cuales irán perdiendo fuerza conforme avance la tarde.

Sol y calor ganan terreno en el Norte y Occidente

Mientras el sureste se refresca con la lluvia, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se ha posicionado sobre el noroeste de México. Esto significa tiempo estable, cielos despejados y un aumento en las temperaturas máximas.

Calor intenso (35 a 40 grados): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costas e istmo).

Ambiente cálido (30 a 35 grados): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y Valle de México?

Para quienes habitan la capital y sus alrededores, el sábado comenzó con un ambiente de frío a fresco y presencia de bruma y bancos de niebla en las zonas altas.

CDMX: Se espera una tarde templada con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas. La temperatura máxima oscilará entre los 21 y 23 grados Celsius.

Toluca, Edomex: El frío se hizo sentir con mínimas de entre 0 y 2 grados Celsius, esperando una máxima de apenas 20 °C.

Temperaturas extremas: heladas en la sierra

El invierno no da tregua en las zonas montañosas. Esta mañana se registraron temperaturas gélidas, especialmente en el norte:

-10 a -5 grados con heladas: Sierras de Chihuahua y Durango.

-5 a 0 grados: Zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y el centro del país (Edomex, Tlaxcala y Puebla).

Lo que viene: Un nuevo frente frío

No guardes las chamarras todavía. El SMN ya vigila un nuevo frente frío que se aproximará al noreste de México durante la jornada del domingo, lo que podría traer un nuevo descenso térmico y vientos en esa región al inicio de la próxima semana.

Mantente informado y toma precauciones si vas a realizar actividades al aire libre este sábado.