Ante el alza de precios, ¿conviene rentar o comprar casa?

Ante un entorno de precios al alza, menor oferta de vivienda nueva y mayor protagonismo del segmento de segunda mano, cada vez más personas optan por rentar antes de decidirse por comprar una casa.

Esta práctica permite evaluar ubicación, movilidad, calidad de vida y condiciones reales del mercado antes de asumir un compromiso financiero de largo plazo. El cambio ocurre en un contexto donde la vivienda usada ha cobrado mayor protagonismo.

De acuerdo con cifras de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), este segmento de segunda mano concentró alrededor de 64% de los créditos hipotecarios en el 2025, una participación que hace algunos años se ubicaba por debajo de la mitad de las operaciones.

La menor oferta de nuevas construcciones y el estancamiento en la edificación ha empujado a muchos compradores potenciales hacia el mercado de segunda mano. En ese escenario, la verificación previa del inmueble y la zona adquiere un peso central en la toma de decisiones.

Sin embargo, más allá de los requisitos formales, el tiempo juega un papel relevante. Rentar un inmueble (o uno similar en la misma zona) antes de comprar permite observar condiciones que ningún avalúo refleja por completo.

Ventajas de rentar antes de comprar

En ese contexto, ALIGNMEX, empresa especializada en análisis, estructuración y operación de proyectos inmobiliarios, identifica ventajas claras de rentar antes de comprar.

Evaluación de la zona

La renta previa permite conocer patrones cotidianos como tiempos de traslado, disponibilidad de servicios y percepción de seguridad, factores que influyen de forma directa en la calidad de vida y que suelen pasar desapercibidos en una visita puntual.

Decisiones preparadas

La presión por encontrar inventario disponible puede derivar en compras aceleradas. La renta temporal reduce ese sesgo y brinda margen para identificar unidades verdaderamente certificadas y alineadas con las necesidades del comprador.

Mejor posición financiera

Un periodo de renta abre espacio para comparar productos hipotecarios, evaluar la sensibilidad de las tasas y utilizar flujos extraordinarios, como aguinaldos, con el objetivo de fortalecer el enganche o la capacidad de pago.

Menores riesgos legales

La vivienda usada puede presentar inconsistencias en títulos de propiedad, historial de mantenimiento o intervenciones no declaradas. Rentar otorga tiempo para realizar revisiones técnicas y legales.

Lejos de representar una postergación indefinida, rentar antes que comprar una casa responde a un entorno que exige más información, verificación y contexto del inmueble y de la zona en la que se ubica.