Lula pide "coraje" a la UE mientras el Mercosur se impacienta y busca otros socios

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este sábado a los líderes de la Unión Europea que tengan "coraje" para sacar adelante el acuerdo comercial con el Mercosur, en una cumbre en Brasil en que los sudamericanos dieron muestras de impacientarse con el retraso de la firma.

La cita del bloque del Mercosur que se celebra este sábado en la ciudad de Foz do Iguaçu (sur) debía servir para rubricar este acuerdo de libre comercio, pero las reticencias de Francia e Italia lo impidieron en el último momento.

"Sin voluntad política y coraje de los dirigentes no será posible concluir una negociación que ya se arrastra desde hace 26 años", dijo Lula durante la cumbre del bloque formado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Lula confió en que la firma se lleve finalmente a cabo en enero, como indicó la Comisión Europea el jueves.

"Mientras tanto, el Mercosur seguirá trabajando con otros socios", afirmó el mandatario brasileño.

Según Lula el bloque ha tenido acercamientos comerciales con Canadá, Emiratos Árabes Unidos e India.

En Europa, los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.

Lula explicó esta semana que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le aseguró que su país estará listo para firmar en las próximas semanas.

"Según (la presidenta de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen y (el presidente del Consejo Europeo) António Costa, no habrá posibilidad de que Francia, por sí sola, impida el acuerdo", dijo Lula.

En cambio, Alemania, España y los países nórdicos son favorables al pacto que permitiría que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a Sudamérica.

Además de Lula, acudieron a la cita frente a las imponentes cascadas de Iguaçu el mandatario argentino Javier Milei; el presidente paraguayo, Santiago Peña; su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Sin fecha para la firma

La víspera, los cancilleres de Paraguay y Argentina pusieron presión al bloque europeo para rubricar el pacto cuanto antes.

"Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos", declaró a periodistas el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, luego de una reunión con sus pares del Mercosur.

Una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos dijeron el viernes en Bruselas que la nueva fecha prevista para la firma es el 12 de enero en Paraguay, que sucederá a Brasil en la presidencia rotativa del Mercosur al final de la cumbre.

Pero Ramírez dijo no haber recibido "ninguna comunicación oficial" al respecto.

De su lado, el canciller argentino, Pablo Quirno, pidió "revisar las prioridades de relacionamiento externo del Mercosur y avanzar hacia bilateralidades más ágiles y con resultados concretos".