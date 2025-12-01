Nuevas inversiones a Jalisco crecen 81% al tercer trimestre: Sedeco

Guadalajara, Jal. Durante el tercer trimestre de este 2025, las nuevas inversiones que llegaron a Jalisco aumentaron 81% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que ubicó a la entidad en el tercer lugar nacional en este indicador, solo por detrás de Ciudad de México y Quintana Roo.

Dentro de la Inversión Extranjera Directa (IED) que atrajo de enero a septiembre del presente año, el estado captó 333 millones de dólares (mdd) de nuevas inversiones, cifra superior a los 184 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal.

El monto registrado en el tercer trimestre del año, respecto a nuevas inversiones, "está por encima de estados estratégicos para la atracción de nuevo capital, como Nuevo León, que registró 319 millones de dólares y el Estado de México, con 25 millones de dólares", indicó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco a través de un comunicado.