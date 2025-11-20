IED alcanza 40,906 mdd a septiembre y bate récord

México alcanzó un récord de llegadas de Inversión Extranjera Directa (IED) con 40,906 millones de dólares durante los tres primeros trimestres de 2025, un alza interanual de 14.5%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía dados a conocer este miércoles.

Como parte de uno de sus tres componentes, las nuevas inversiones aumentaron 218.6%, a 6,563 millones de dólares. Los otros dos corresponden a las cuentas entre compañías y la reinversión de utilidades.

Las nuevas inversiones se refieren a los movimientos de IED asociados a inversiones iniciales realizadas por personas físicas o morales extranjeras al establecerse en México; o a la aportación al capital social de sociedades mexicanas (inicial o aumentos) por parte de los inversionistas extranjeros, o la transmisión de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros.

Este componente participó con 16% de los flujos de IED, registro que significó la vuelta a una cifra de doble dígito luego de dos años (en el 2023 la cuota fue de 8.5% y en el 2024, de 5.8 por ciento).

Al tercer trimestre de 2025, la reinversión de utilidades registró un descenso interanual de 9.7%, a 27,749 millones de dólares.

La reinversión de utilidades es la parte de las utilidades que no se distribuye como dividendos y que se considera IED por representar un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero.

Respecto a las cuentas entre compañías, este rubro registró un alza de 125%, alcanzando 6,593 millones de dólares.

Las cuentas entre compañías son las transacciones originadas por deudas entre sociedades mexicanas con IED en su capital social y otras empresas relacionadas residentes en el exterior. Las empresas relacionadas son aquellas que pertenecen a un mismo grupo corporativo.

Todas estas comparaciones se realizan entre cifras originalmente publicadas del tercer trimestre de 2024 contra cifras originalmente publicadas del tercer trimestre de 2025. No son anuncios de inversión, sino inversión materializada que se basa en los estados financieros de las empresas.

“Si lo comparamos con 2024, creció 15%. Todas las expectativas es que no tuviéramos un crecimiento (…) El ritmo de inversión extranjera significa que los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir por México en mayor proporción a la que habíamos, incluso esperado”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía, al dar a conocer por la mañana los datos de la IED en el Palacio Nacional.

También, informó que, a pesar del entorno global y de la entrada en vigor de nuevos aranceles en algunos mercados, las exportaciones mexicanas continúan aumentando.

“Muchos pensaban que por la nueva circunstancia, porque tenemos nuevos aranceles, tendríamos dificultades. Siguen creciendo nuestras exportaciones”, aseguró.

Origen de los capitales

Estados Unidos concentró 39.5% de los flujos totales de inversión, por delante de España, Japón, Países Bajos y Canadá. Estos cinco países concentraron 72.6% de la IED total recibida en México durante los tres primeros trimestres del presente año.

En lo que respecta a Estados Unidos, sus inversiones crecieron en 1,672 millones de dólares a 16,146 millones de dólares durante el mismo periodo.

La inversión española tuvo un incremento considerable al pasar de -903 millones a 5,765 millones de dólares en los tres primeros trimestres de 2024 y 2025, respectivamente.

Finalmente, en el caso de los Países Bajos, el flujo de IED destinado a México se incrementó en 670 millones de dólares, a 2,581 millones de dólares.

Los flujos de IED recibidos de Estados Unidos y Canadá abarcan 45% de los flujos totales recibidos en el periodo, “mostrando la interdependencia de las relaciones económicas en la región T-MEC y la importancia que representa la inversión extranjera en el crecimiento económico trilateral”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

Por entidad federativa

La Ciudad de México sigue siendo el principal destino de las inversiones extranjeras con 55.8% del total, al incrementarse en 45%, para llegar a 7,034 millones de dólares.

Nuevo León, por su parte, captó 4,151 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 162 por ciento.

En la tercera posición, el Estado de México captó 3,165 millones de dólares, 22% más que el mismo periodo del año anterior.

Por sector económico

La industria manufacturera se mantuvo como el sector que atrajo la mayor proporción de IED durante los tres primeros trimestres de 2025. Este sector tuvo una participación de 37.1%, al sumar 15,187 millones de dólares, cifra que fue, sin embargo, 21.7% menor a la observada de enero a septiembre del 2024.

El sector de los servicios financieros y de seguros continúa consolidando su potencial de atracción de IED. En este sentido, el sector atrajo 25.1% de los flujos (10,255 millones de dólares), con un crecimiento de 87% interanual.

La construcción se colocó como el tercer sector con mayor captación de IED, con una participación de 5 por ciento (2,034 millones de dólares) y un crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior de 209 por ciento. El sector pasó de -1,871 millones a 2,034 millones de dólares al tercer trimestre del año.

Transportes, correos y almacenamiento tuvo una participación de 4.8%, al totalizar 1,946 millones de dólares al tercer trimestre de 2025, mientras que comercio al por mayor alcanzó un porcentaje de participación de 4.6% y una captación de IED de 1,889 millones de dólares.

Los cinco sectores agruparon 76% del total de la IED captada por México en este tercer trimestre.