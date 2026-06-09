Querétaro hila dos meses con caída en el empleo

Querétaro, Qro. Con la pérdida de 915 puestos de trabajo durante mayo, el estado de Querétaro hiló dos meses con bajas en el empleo asegurado, reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Debido a que en el cuarto mes ya había perdido 2,497 empleos, entre abril y mayo la entidad acumuló 3,412 puestos menos. La reducción del quinto mes correspondió principalmente a empleos permanentes.

Con una variación de 0.1%, en mayo fue una de las 22 entidades federativas con caída mensual en el empleo.

Entre enero y mayo del 2026 el estado sumó 11,238 nuevos puestos de trabajo, es el noveno estado con más puestos en cifras absolutas; sin embargo, esa cantidad todavía no permite recuperar los 12,199 empleos que se perdieron durante diciembre del año anterior.

Los empleos del lapso enero-mayo del año en curso muestran un crecimiento de 43.6% si se les compara con las plazas del mismo periodo del 2025; sin embargo, se encuentran por debajo de los 14,826 puestos generados entre esos meses del 2024.

En los últimos 12 meses, al corte de mayo, en Querétaro se generaron 8,377 puestos laborales, representaron un aumento de 1.2 por ciento; fue una de las 20 entidades con una variación anual positiva.

Se posicionó como la séptima entidad con más puestos generados en el último año, la lista la encabezan Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.

Querétaro cerró mayo con un total de 723,354 empleos con alta en el seguro social, que se desempeñan mayormente en la industria de la transformación, en los servicios y el comercio.

Caída por estacionalidad

A nivel nacional, la reducción mensual fue de 29,922 puestos durante mayo, equivale a una tasa de 0.1 por ciento.

De acuerdo con el IMSS el descenso se relaciona con la estacionalidad del sector agropecuario que, de forma histórica generan una reducción temporal del empleo, por la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en diversas regiones de México.

El instituto argumentó que la baja también se vincula con la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real a partir de esquemas de simulación en el aseguramiento.

En lo que va del año en el país se crearon 201,605 empleos formales, principalmente por el impulso de Estado de México, Hidalgo y Nuevo León.