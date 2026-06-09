Las expectativas de contratación serán cautelosas, tras nulo impacto del Mundial en mercado laboral

Ni el efecto del Mundial ni el nearshoring han sido suficientes para acelerar el empleo formal en México; al presentar los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo (EOS), se confirmó que las intenciones de contratación de los empleadores para el tercer trimestre del año se mantendrán “cautelosas y moderadas”, arrastrando la proyección anual a un rango conservador de apenas 250,000 nuevos puestos de trabajo.

En conferencia de prensa Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup México, el Caribe y Centroamérica, dijo que para el trimestre de julio a septiembre, el comportamiento de los empleadores estará marcado por la moderación.

“A pesar de que el sector de servicios públicos lidera las intenciones con 39% y el automotriz muestra un repunte en el noreste, el balance general es reservado. El mercado entró en una fase de normalización, hay algunos sectores que van a estar, básicamente, manteniendo la misma plantilla laboral que hoy tienen porque no hay expectativas de incrementar producción ni hay demanda adicional", enfatizó. Este freno responde directamente a la caída del consumo nacional.

Al referirse a la generación de empleo derivada del Mundial de Fútbol 2026, dijo que es un evento que no logró convertirse en el motor de empleo formal que se presupuestaban. "Todavía les diría, lamentablemente y por lo que hemos visto de las intenciones de contratación específicamente para el Mundial, que mucho de lo que tenía que haber ocurrido, ocurrió, y sin embargo, no levantó tan significativamente la cifra de empleo formal. Nos preocupa un poco que no vayamos a ver esas cifras de empleabilidad en el IMSS, sino en la informalidad".

Asimismo, destacó que el panorama empeoró tras el último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que registró la pérdida de casi 30,000 empleos en mayo, impactando principalmente a puestos eventuales.

Al explicar este fenómeno, Alesi detalló que "muchas de las obras en los sectores que vemos que tenían que ver directamente con el tema mundialista ya culminaron, por eso estamos viendo esa caída significativa. Fueron empleados, precisamente, contratados de manera temporal por obra determinada para culminar cualquier tipo de actividad ligada al tema del Mundial".

A la par de la desaceleración formal, la conferencia resaltó el avance de la informalidad que "sigue creciendo a pasos mucho más rápidos que la formalidad en nuestro país".

Cabe destacar que 45% de las organizaciones anticipan un incremento en sus equipos de trabajo debido a la creación de nuevas vacantes disponibles. A este grupo se suma un 37% de los empleadores, quienes prefieren mantener la cautela y reportan que sus plantillas se quedarán igual, sin ningún tipo de cambios durante los próximos meses.

Por otro lado, el 17% de las empresas prevé tener que disminuir su número de colaboradores, señalando que los desafíos económicos actuales son los motivos principales que los obligan a considerar una reducción de personal. Finalmente, el mapa se completa con un mínimo 1% de los encuestados que aún no está seguro de cómo se comportará la dinámica de su personal en este trimestre.