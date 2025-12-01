México abre mercado a terapias avanzadas para Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Guadalajara, Jal. La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), que agrupa principalmente a la colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI) y la enfermedad de Crohn, dejó hace tiempo de ser considerada una condición rara. En México, su incidencia va en aumento y su perfil epidemiológico preocupa al sector salud y al productivo ya que afecta, sobre todo, a personas entre los 20 y 45 años; es decir, población joven y económicamente activa.

De acuerdo con estudios recientes, la colitis ulcerosa impacta entre 15 y 70 personas por cada 100,000 habitantes, mientras que Crohn afecta entre 15 y 18 por cada 100,000. En un país de más de 130 millones de habitantes, estas cifras representan miles de pacientes que requieren atención continua y tratamientos especializados, comentó a El Economista, el fundador y director de la Clínica de Enfermedades Inflamatorias Intestinales del Hospital General de México, Jorge De León Rendón.

El especialista advirtió que se trata de una enfermedad causada por múltiples factores como la genética y una respuesta inmune exagerada, además de los factores ambientales, dieta alta en ultraprocesados, contaminación, sedentarismo, tabaquismo y uso indiscriminado de antibióticos en la infancia, que han contribuido al aumento de casos en México.

La colitis ulcerosa crónica idiopática y la enfermedad de Crohn, explicó el especialista, son enfermedades crónicas que provocan inflamación del tubo digestivo.

"Cuando hablo de inflamación no me refiero a distensión; es decir, a cúmulo de gas, sino a un daño que se hace en la cubierta más superficial del intestino en el caso de la colitis ulcerosa y una inflamación que afecta todas las capas del intestino en el caso de la enfermedad de Crohn y que estos se relacionan con la presencia de úlceras que pueden ser profundas, pueden llegar a algunos vasitos sanguíneos y entonces, el paciente comienza a experimentar sangrado, diarrea, dolor abdominal, fiebre", detalló.

Nueva terapia disponible

Esta realidad ha impulsado un mayor interés del sector farmacéutico en México, que ha incorporado nuevas terapias asociadas a mejores resultados clínicos. En este contexto, la reciente aprobación de Guselkumab de Johnson & Johnson (J&J), por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dirigido selectivamente contra la interleucina 23 (IL-23), marca un punto de inflexión en el panorama terapéutico.

Guselkumab, disponible ya en el país, representa una de las apuestas más relevantes de la industria biofarmacéutica en el tratamiento de EII. Su mecanismo de acción, un bloqueo específico de la IL-23, proteína que actúa como "interruptor" de la inflamación intestinal, permite una intervención más precisa y sostenida.

Esto se traduce en una mayor probabilidad de alcanzar remisión profunda: no solo desaparición de síntomas, sino mejora comprobable mediante estudios endoscópicos y de laboratorio, subrayó De León Rendón.

Acceso al tratamiento

"Como sabemos, todos los tratamientos innovadores siguen un proceso natural de incorporación a los sistemas de salud; lo relevante es que ya existen rutas formales para que los pacientes puedan recibirlo, incluyendo estos programas de acompañamiento y apoyo por parte de la industria que facilitan su inicio y seguimiento. En el sector público, la disponibilidad irá ampliándose conforme avancen los procesos administrativos y de inclusión en los catálogos institucionales como ocurre con cualquier terapia nueva", precisó.

"Nosotros en la clínica de EII, hemos tenido la oportunidad de utilizarlo en casos específicos, gracias a que el medicamento ya está aprobado en México para Enfermedad Inflamatoria Intestinal y que anteriormente ya contaba con otras indicaciones autorizadas en el área de Dermatología donde también ha demostrado excelentes resultados", ahondó.

El director de la clínica de EII del Hospital General de México subrayó que el retraso en el diagnóstico sigue siendo un problema que incrementa costos y complicaciones.

Un estudio piloto realizado en su clínica mostró que 70% de los pacientes recibieron inicialmente diagnósticos equivocados, desde colitis nerviosa hasta enfermedad hemorroidal, y visitaron en promedio entre dos y tres hospitales antes de llegar al especialista. Ese retraso impacta tanto en la evolución clínica como en el gasto sanitario, por lo que llamó tanto a la población como a los médicos de primer contacto, a recurrir a la atención médica especializada.